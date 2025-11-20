Үкімет жұмыс істейтін ата-аналар үшін қысқартылған жұмыс күні туралы бастаманы қарастырады
Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 20 қарашада Сенаттағы брифингте жұмыс істейтін ата-аналар үшін жұмыс күнін қысқарту жөніндегі депутаттардың ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Вице-премьер бұл бастаманы бұрын естімегенін айтып, бірақ өз пікірін білдірді.
"Мұндай тәжірибе әлемнің басқа елдерінде бар. Сонымен қатар, егер біреу үйде болып, үй шаруасымен айналысып, әсіресе балалармен болса, бұл да өнімділік саналады. Оны есептен шығаруға болмайды", – деді Жұманғарин.
Оның сөзінше, экономикада да осы аспект ескеріледі. Вице-премьер бұл бастаманы қарастыратынын атап өтті.
"Барлығы есептелетін нәрселер, экономикада бәрі саналады. Сондықтан, мүмкін, бұл бастаманы тереңірек бағалау қажет. Депутаттардың кез келген ресми ұсынысы қаралуы тиіс", – деді Жұманғарин.
Еске салсақ, бұрын Мәжіліс депутаты Қарақат Әбден кішкентай балалары бар ата-аналар үшін жұмыс күнін қысқарту мәселесін көтерген болатын.
