Қоғам

Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда

Овощи, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 10:39 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада Үкіметтегі брифингте картоп бағасының өсуіне байланысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұрын Сауда және интеграция министрлігінде картоп бағасының шамамен бір айда 4,5%-ға қымбаттағаны хабарланған болатын.

"Біз бұған дайын болдық, себебі қазір Қазақстан картопты сыртқы нарыққа шығаратын жеткізуші ел. Биылғы өнім – 2,9 миллион тонна, жоспарлағанымыздан көп. Сіздер білесіздер, адам басына тұтыну нормасы – 100 кг, бізге шамамен 2,1 млн тонна қажет. Біз бірнеше рет айтқанбыз, экспорт критикалық шекке – шамамен 500 мың тоннаға жеткен кезде экспортты тежейміз", – деді Жұманғарин.

Оның сөзінше, көршілес елдерде картоп бағасы әлдеқайда жоғары, бұл – Қазақстан үшін бәсекелік артықшылық.

"Сондықтан қазір біздің картоп өсірушілер экспорттан табыс табуда, біз оларға кедергі жасамаймыз. Бірақ ішкі нарықты қамтамасыз ету мәселесі туындаған кезде, экспортты жабу немесе квоталау мүмкін. Қазір сол уақыт келді, мен тиісті тапсырманы бердім – сыртқы сауда қызметі жөніндегі МВК-ге әртүрлі сауда шараларын қолдану мәселесін шығару. Бағаның өсуі аз – қазір картоп шамамен 180 теңге, ал көктемде ол 300–400 теңге болғанын есіңізде сақтаңыздар", – еске салды Жұманғарин.

Қараша айының басында Ауыл шаруашылығы министрлігі картоп бағасын тұрақты ұстайтынын уәде еткен еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
