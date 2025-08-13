#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда

Серик Жумангарин, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 16:34 Фото: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 13 тамызда Үкіметтегі брифингте мемлекеттің халық табысының өсуін ынталандыру шаралары жөніндегі сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Спикердің айтуынша, егер халық табысын ынталандыру мәселесін талқылауды бастасақ, ол шексіз жалғасуы мүмкін.

"Бірінші кезекте бізде әрқашан индекстеу жүргізіледі. Яғни, біз жүзеге асыратын мемлекеттік қолдау шаралары әрқашан инфляция деңгейінде индекстеледі. Егер қателеспесем, бұл келесі жылдың бюджетінде көрініс табады - кем дегенде плюс 800 млрд теңге. Әлеуметтік салаға бағытталатын қаражат – денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау, қамтамасыз ету секвестрленбейді. Биылғы республикалық бағдарламаларда 2025 жылғы бюджетті атқару процесінде секвестрлеу жоқ", - деді Жұманғарин.

Ол бұл қазіргі қолданыстағы шаралар екенін атап өтті.

"Өздеріңіз білесіздер, мен бюджетты оңтайландыру жөніндегі кіші топты басқарамын. Біз "секвестрлемейміз" десек, бұл шынымен солай. Бірақ қолдау шараларын біз оңтайландырамыз. Неге? Өйткені бұл – жұмысымыздың мәні. Үнемдеуді бастау керек. Бұл зейнеткерлерге үнем жасаймыз деген сөз емес. Біз келесі жылы және одан кейін көрсетілетін әлеуметтік қолдау шараларын, жеңілдіктерді қайта қарап жатырмыз. Осы тұрғыда жұмыс Үкімет деңгейінде де, Президент Әкімшілігі деңгейінде де жалғасуда", – деп толықтырды Жұманғарин.

Бұған дейін Жұманғариннің Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдіргенін жазғанбыз

