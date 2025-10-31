Ыстық су есептегіштерін тексеру: алматылықтар үшін маңызды ақпарат хаабрланды
"Алматы жылу желілері" ЖШС 31 қазанда қала тұрғындарына ыстық сумен жабдықтаудың жеке есептеу аспаптарын тексеру мерзімдерін кім бақылауы керектігін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметіне сүйенсек, тексеру мерзімінің орындалуы, пломбалардың сақталуы және есептегішпен байланысты барлық мәселелерге теңгерім ұстаушы (үй иесі) жауап береді.
"Алайда, осыған қарамастан, "АлЖЖ" ЖШС абонентті тексеру мерзімінің аяқталғаны туралы хабардар ету үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды. Тексеру күнінен үш ай бұрын тұтынушыға "Алсеко" түбіртегінде хабарланады.Мерзімін өткізіп алу себебінен ЫСЖ ЖЕА пайдаланудан алып тастау кезінде абонентке шот-хабарламада хабарланады",- делінген ақпаратта.
