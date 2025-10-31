#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

Ыстық су есептегіштерін тексеру: алматылықтар үшін маңызды ақпарат хаабрланды

Ыстық су есептегіштерін тексеру: алматылықтар үшін маңызды ақпарат хаабрланды , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 11:40 Сурет: pixabay
"Алматы жылу желілері" ЖШС 31 қазанда қала тұрғындарына ыстық сумен жабдықтаудың жеке есептеу аспаптарын тексеру мерзімдерін кім бақылауы керектігін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметіне сүйенсек, тексеру мерзімінің орындалуы, пломбалардың сақталуы және есептегішпен байланысты барлық мәселелерге теңгерім ұстаушы (үй иесі) жауап береді.

"Алайда, осыған қарамастан, "АлЖЖ" ЖШС абонентті тексеру мерзімінің аяқталғаны туралы хабардар ету үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды. Тексеру күнінен үш ай бұрын тұтынушыға "Алсеко" түбіртегінде хабарланады.Мерзімін өткізіп алу себебінен ЫСЖ ЖЕА пайдаланудан алып тастау кезінде абонентке шот-хабарламада хабарланады",- делінген ақпаратта.

Сурет: Instagram/alts.kz

Бұған дейін Алматыдағы Қайрат Нұртастың концертіне байланысты бірқатар көшеде қозғалыс шектелетіндігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Биыл Алматыда 260 шақырым су құбыры желісі салынып, қайта жаңғыртылады
12:39, 05 мамыр 2025
Биыл Алматыда 260 шақырым су құбыры желісі салынып, қайта жаңғыртылады
Алматыда жылуға мүлдем төлемей кеткен борышкерлерге ыстық су берілмейді
15:34, 15 маусым 2023
Алматыда жылуға мүлдем төлемей кеткен борышкерлерге ыстық су берілмейді
Алматыда жылу және ыстық су үшін қарызды 31 желтоқсанға дейін өсімпұлсыз өтеуге болады
15:33, 23 қыркүйек 2025
Алматыда жылу және ыстық су үшін қарызды 31 желтоқсанға дейін өсімпұлсыз өтеуге болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: