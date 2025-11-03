#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Оқиғалар

Алматыдағы крематорий: Жаңа ақпарат жарияланды

Алматы қаласында салынған крематорий ресми түрде қала әкімдігінің бейінді ұйымының балансына өткізілді7, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 13:14 Сурет: wikimedia
Алматы қаласында салынған крематорий ресми түрде қала әкімдігінің бейінді ұйымының балансына өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 3 қарашада Жоғары аудиторлық палата (ЖАП) мәлімдеді.

"Жоғары аудиторлық палатаның нұсқамасын орындау мақсатында Алматы әкімдігі 2021 жылы салынған крематорийді қалалық әкімдікке қарасты тиісті ұйымның балансына берді. Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша әкімге нысанның баланс ұстаушысын анықтау тапсырылған болатын. Нәтижесінде 2025 жылғы 17 қазандағы әкімдік қаулысымен нысан Құрылыс басқармасының балансынан Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының "Қалалық патологоанатомиялық бюро" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының балансына өткізілді", – делінген хабарламада.

Крематорийдің ресми түрде іске қосылатын күні барлық нормативтік рәсімдер аяқталғаннан кейін жарияланатын болады.

Айта кетейік, Алматыдағы крематорийдің ашылуы бірнеше рет кейінге шегерілген. Бұған нысан пайдалануға берілгеннен кейін қолданыстағы санитарлық ережелерде крематорийлер қызметін реттейтін нақты нормалардың болмауы және баланс ұстаушыны анықтау мәселесі себеп болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР ҰҚК қазан айындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстың нәтижесін жариялады
13:54, Бүгін
ҚР ҰҚК қазан айындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстың нәтижесін жариялады
Астана халықаралық әуежайы қала балансына өтті
19:06, 16 қаңтар 2025
Астана халықаралық әуежайы қала балансына өтті
Астанадан Бурабайға жаңа туристік пойыз қатынайтын болады
16:33, 12 желтоқсан 2024
Астанадан Бурабайға жаңа туристік пойыз қатынайтын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: