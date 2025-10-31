#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда ауаны ластаған жүргізушілерге жүздеген миллион теңге айыппұл салынды

Алматыда ауаны ластаған жүргізушілерге жүздеген миллион теңге айыппұл салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 19:22 Сурет: Zakon.kz
Алматыда ауаны ластаған жүргізушілерге салынған айыппұл көлемі 350 миллион теңгеден асты, деп хабарлайды Zakon.kz Kazinform.kz-ке сілтеме жасап.

Қаладағы ауаның ластануына әсер ететін негізгі себептің бірі — автокөліктер. Бұл туралы қалалық экология департаментінің басшысы Дінмұхамед Лесбеков Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтты.

Оның мәліметінше, Алматыда 706 мыңнан астам көлік тіркелген, оған қоса күн сайын қалаға шамамен 400 мың көлік шеттен кіріп-шығады. Алматыда ауаға тарайтын зиянды заттардың мөлшерін қадағалау үшін 19 экологиялық бекет қойылған.

"Биыл тоғыз айдың ішінде ауаға зиянды заттарды шекті мөлшерден артық бөлгені үшін 18 мыңнан астам әкімшілік құқықбұзушылық тіркелді. Автокөлік иелеріне 355 миллион теңгеден астам айыппұл салынды", - деді Лесбеков.

Оның айтуынша, қабылданған шараларға қарамастан, қала көшелерінде әлі де қою қара түтін шығаратын көліктер бар.


"Көлігіңіздің техникалық ақауы болса, оны жөндеуді кейінге қалдырмаңыз. Себебі осы ауамен өзіңіз де, бала-шағаңыз бен жақындарыңыз да тыныс алады. Қаланың ауасын таза ұстау – әрқайсымыздың жеке жауапкершілігіміз", - деді ол.

Лесбековтің сөзінше, Алматыда ауа сапасын жақсартудың жаңа ережелері әзірленген. Құжатта ауаға тарайтын зиянды заттарды бақылауға қойылатын нақты талаптар, олардың мөлшерін азайту шаралары, ластану деңгейі төмен аймақтарды дамыту және ауа сапасын үздіксіз мониторингтеу жүйесін жасау қарастырылған.

