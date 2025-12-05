#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда экологиялық заң бұзушылық үшін жүргізушілерге 653 млн теңге айыппұл салынды

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 13:25 Фото: pexels
Алматыда экологияны жақсарту шаралары аясында автокөліктерге ерекше назар аударылып отыр, себебі олар қаланың ластануына 60%-ға дейін үлес қосады, деп хабарлайды Zakon.kz.

5 желтоқсанда Экология және қоршаған ортаны қорғау басқармасының мәліметінше, қалада жолдарда рейдтер полиция департаментімен бірлесе жүргізілуде.


"Жетекші зертханалар Eco Almaty ЖШС деңгейдегі шығарындыларды жерінде тіркейді. Айта кетейік, 2025 жылы Eco Almaty және Renaissance Plus компаниялары 186 мыңнан астам өлшеу жүргізіп, 20 мыңға жуық хаттама жасап, жалпы сомасы 653 млн теңгеден астам айыппұл салынды", – делінген басқарма хабарламасында.

Сонымен қатар, бұрын хабарланғандай, Алматыда қатты отынмен жұмыс істейтін қоғамдық тамақтану орындары – шаштараздар мен монша нүктелерін анықтау шаралары да жүргізілуде.

