Қоғам

Көкшетауда қайтарылған активтер есебінен жаңа спорт кешені салынып жатыр

Президент тапсырмасы аясында Көкшетауда қайтарылған активтер қаражаты есебінен көпфункционалды спорттық-мәдени кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Жобаға Арнаулы мемлекеттік қордан 12,6 млрд теңге бөлінген., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 10:08 Сурет: primeminister.kz
Президент тапсырмасы аясында Көкшетауда қайтарылған активтер қаражаты есебінен көпфункционалды спорттық-мәдени кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Жобаға Арнаулы мемлекеттік қордан 12,6 млрд теңге бөлінген.

Кешенде олимпиадалық стандарттарға сай бокс, күрес, ауыр атлетика және кроссфит залдары болады. Бұл нысан Көкшетауда республикалық және халықаралық деңгейдегі жарыстар өткізуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ аумақта екі футбол алаңы, ядро мен найза лақтыруға арналған алаң, әмбебап спорт және жеңіл атлетика аймақтары қарастырылған. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған арнайы құрал-жабдықтар орнатылады.

Бұдан бөлек, өрт-қолданбалы спортқа арналған скалодром мен мұнарасы бар спорт залы салынады. Мұнда Төтенше жағдайлар министрлігінің Азаматтық қорғау академиясы курсанттары кәсіби машықтарын жетілдіре алады.

Кешен құрамында заманауи мультимедиялық жүйелермен жабдықталған 650 орындық мәдени зал да ашылады.

Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарының 85 пайызы аяқталған. Нысанды жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарланып отыр.

Жоба Көкшетау тұрғындары үшін спорт инфрақұрылымының қолжетімділігін арттырып, бұқаралық спорт пен салауатты өмір салтын дамытуға серпін береді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
