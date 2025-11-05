Азияның үздік университеттері рейтингіне Қазақстанның 44 жоғары оқу орны енді
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің 5 қарашадағы мәліметінше, бұл рейтинг тарихтағы ең ауқымдысы болды: ол аймақтың 25 елінен және аумағынан 1 529 университетті қамтиды, олардың 554-і биыл алғаш рет енгізілген.
Қазақстанның азиялық рейтингтегі үлесі айтарлықтай артқан: Орталық Азияның 112 жоғары оқу орнының 44-і — Қазақстаннан. Салыстырмалы түрде айтсақ, Өзбекстаннан – 22 оқу орны (204 ішінен), Қырғызстаннан – 6 (61 ішінен), Тәжікстаннан – 1 (27 ішінен).
Рейтингке жаңадан енген қазақстандық жоғары оқу орындары:
- Назарбаев Университеті — 201-орын;
- Алматы Менеджмент Университеті — 741–750 орын;
- М. Тынышбаев атындағы Көлік және логистика академиясы — 1001–1100 орын;
- А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті — 1101–1200 орын;
- Alikhan Bokeikhan University — 1201–1300 орын;
- Каспий университеті — 1201–1300 орын;
- Рудный индустриалды институты — 1301–1400 орын;
- Ө. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті — 1301–1400 орын;
- Astana International University — 1401–1500 орын;
- С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті — 1401–1500 орын.
Қазақстандық жоғары оқу орындары аймақ бойынша академиялық бедел, оқыту сапасы, халықаралық әріптестік және түлектердің еңбек нарығындағы сұранысы сияқты көрсеткіштер бойынша жоғары нәтижелер көрсетіп отыр.
Сонымен қатар Қазақстан — Орталық Азияда университеттері Азияның үздік 100 оқу орны қатарына енген жалғыз ел. Бұл тізімде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (38-орын), Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (61-орын) және Satbayev University (79-орын) бар.