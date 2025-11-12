2026 жылы ЖОО түсу үшін ҰБТ минималды баллдары жарияланды
Фото: Национальный центр тестирования
Ұлттық тестілеу орталығы 2025 жылғы 12 қарашада 2026 жылы жоғары оқу орындарына түсуге ниетті абитуриенттерге арналған маңызды ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болашақ студенттерге Біріңғай ұлттық тестілеудің (ҰБТ) минималды баллдарымен танысу ұсынылды.
Айта кету керек, ҰБТ 5 пәнді қамтиды (3 міндетті + 2 профильді). Сәтті өту үшін келесі минималды баллдарды жинау қажет:
- Математикалық сауаттылық – 10 тапсырма, минималды балл – 3.
- Оқу сауаттылығы – 10 тапсырма, минималды балл – 3.
- Қазақстан тарихы – 20 тапсырма, минималды балл – 5.
- 1 профильді пән – 40 тапсырма, 50 баллдан, минималды балл – 5.
- 2 профильді пән – 40 тапсырма, 50 баллдан, минималды балл – 5.
Еске салсақ, емтиханға 4 сағат (240 минут) беріледі, арнайы білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларға қосымша 40 минут беріледі. Тестілеу форматы электрондық немесе қағаз түрінде болуы мүмкін. Емтиханнан кейін нәтижелер мен тапсырмалардың мазмұны бойынша апелляция жасау мүмкіндігі бар.
Бұған дейін Павлодардағы мектептердің бірінің бұрынғы мұғалімі Біріңғай ұлттық тестілеуге (ҰБТ) көмектесу уәжімен қазақстандықтан 1 млн теңге көлемінде ақша алып, алаяқтық жасағаны туралы хабарланған еді. Әйел ұсталған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript