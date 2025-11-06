#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да браконьерлерге қатысты мыңнан аса әкімшілік іс қозғалды

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Шығыста орманды отаған браконьерлерге тыйым болмай тұр.Тек биыл 40-тан аса дерек анықталып сотқа жолданған.

Мыңнан аса әкімшілік айыппұл салынды. Олардың арасында қылмыстық іске тартылғанда да бар, деп жазады qazaqstan.tv.

Сондықтан орман мен жануарларды қорғау үшін өңірдегі осы салаға жауапты бірқатар құзырлы орган қызметкерлері күз бен көктемде арнайы рейдке шығады.

Бұл жолы Батыс Алтай қорығы мен Громатуха өзенін әуеден шолып шықты. Нәтижесінде инспекторлар қадырғы балығын аулаған браконьерлерді қылмыс үстінде ұстады.

Ал Шемонаиха ауданында ағашты заңсыз кескендер тұтылды.

Осы факті бойыншы құжаттар құқық қорғау органдарына хабарланды. Қазіргі уақытта қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесі қарастырылып жатыр. Алдағы уақытта әуе рейдтік шаралар жүргізілетін болады. Қараша-желтоқсан айларында қылқан жапырақты ағаштарды қорғау бойынша жұмыс жүргізілетін болады. Дархан Ерсалин, орман шаруашылығы аумақтық инспекциясының бас маманы
