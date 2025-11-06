#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Қоғам

Павлодарда бостандыққа шыққан азаматтарға қолдау көрсетілуде

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысының полиция департаменті "Жаңа жол" республикалық акциясы аясында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарға қоғамға бейімделу және жаңа өмір бастауға көмектесіп жатыр.

6 қазан мен 6 қараша аралығында еліміз бойынша өтіп жатқан акцияның басты мақсаты – өз қателігін түсініп, түзелуге ниет білдірген азаматтарға нақты қолдау көрсету.

Павлодар қаласында өткен дөңгелек үстел барысында мүдделі мемлекеттік органдар өкілдері пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарды жұмыспен қамту және әлеуметтік бейімдеу тетіктерін талқылады.

"Біздің міндетіміз – түзелуге дайын адамдарға жаңа өмір бастауға мүмкіндік беру. Мұндай бастамалар жай ғана формалды шара емес, әрбір адамның өзгеруге лайық екенін көрсетеді", – деді Павлодар облысы полиция департаментінің өкілдері.

Полицейлердің қолдауымен жергілікті тұрғын Ольга жеке сүйемелдеу бағдарламасына қосылып, кешенді бейімдеуден өтуде. Оған жеке куәлігін рәсімдеуге, медициналық мекемеге тіркелуге және психолог көмегін алуға мүмкіндік жасалған. Сондай-ақ өзін-өзі қабылдауды жақсарту мақсатында косметолог қызметі ұсынылды. Қазір ол жұмыспен қамту орталығында тіркеліп, өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан.

"Жаңа жол" акциясы – адамға сенім мен қолдау көрсетілсе, оның өмірін өзгертуге әрдайым мүмкіндік бар екенін дәлелдейді", – дейді полицейлер.

Павлодар облысының полициясы мұндай бастамалар тек құқықтық емес, сонымен бірге адамгершілік тұрғыдан да маңызды екенін атап өтті. Олардың пікірінше, түзелуге ұмтылған азаматтарға сенім артып, қоғамға қайта оралуына мүмкіндік беру – "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасының басты мақсаты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысының полицейлері тұрғындардан қару тәркіледі
14:57, 19 шілде 2023
Павлодар облысының полицейлері тұрғындардан қару тәркіледі
Ақтау тұрғыны ақтөбелікке туысын "түрмеден босатуға көмектесемін" деп уәде берген
22:16, 11 қаңтар 2023
Ақтау тұрғыны ақтөбелікке туысын "түрмеден босатуға көмектесемін" деп уәде берген
"Таза Қазақстан" акциясы аясында Павлодар облысында ауқымды іс-шаралар өтті
16:20, 19 шілде 2024
"Таза Қазақстан" акциясы аясында Павлодар облысында ауқымды іс-шаралар өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: