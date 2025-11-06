Ақтау тұрғыны әуежайда валюталық ережені бұзып, ақшасынан айырылды
Сот дерегінше, 2025 жылғы 15 қыркүйекте "Ақтау – Кутаиси" рейсіне кедендік бақылаудан өту кезінде азамат О.-ның сөмкесінен 12,5 мың АҚШ доллары табылған. Оның ішінде 2,5 мың доллар белгіленген — міндетті түрде жазбаша түрде декларациялануға тиіс 10 мың долларлық шекті мөлшерден асып кеткен.
Сот отырысында құқықбұзушы өз кінәсін мойындап, 10 мың доллардан асатын соманы декларациялау қажет екенін білмегенін және кеден қызметкерлері бұл туралы ескертпегенін айтқан. Алайда сотта ұсынылған дәлелдер оның кінәсін толық дәлелдеді.
Нәтижесінде азамат О. ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 551-бабы 3-бөлігі ("ЕАЭО кеден шекарасы арқылы өткізілетін ақша қаражатын декларацияламау немесе жалған декларациялау") бойынша кінәлі деп танылды.
Сот шешімімен оған 338 025 теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар 2,5 мың АҚШ доллары мемлекет кірісіне тәркіленіп, қалған 10 мың доллар иесіне қайтарылды.
Сот шешімі заңды күшіне енді.