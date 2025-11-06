Жамбыл облысында әйел баласының қалтасынан пышақ табылғаны үшін жазаланды
Әйел кәмелетке толмағанды тәрбиелеу міндеттерін қайталап орындамағаны үшін жазаланды (ҚҚК-нің 127-бабының 2-бөлімі), себебі бұл О. есімді азаматқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтың қайталанғаны анықталған – бес ай бұрын да баланың қалтасынан пышақ табылған.
Сот мәліметіне сәйкес:
"Рейдтік іс-шаралар барысында О. азаматшасының колледжде оқитын кәмелетке толмаған ұлының шалбар қалтасының артқы жағынан қалта пышағы табылды. Осыған байланысты оның заңды өкіліне әкімшілік құқық бұзушылық ісі қозғалды".
Криминалист анықтамасына сәйкес, пышақ зауытта дайындалған және суық қару болып саналмайды. Дегенмен, кәмелетке толмағандар соты биылғы жылдың маусым айында да баланың қалтасынан пышақ табылғанын ескере отырып, ана бұрын ҚҚК-нің 127-бабының 1-бөлімі бойынша жауапқа тартылғанын растаған.
Сот отырысында кәмелетке толмағанның заңды өкілі кінәсін мойындап, баласымен әңгімелесетінін жеткізді.
"ҚҚК-нің 127-бабының 2-бөлімі бойынша санкция 15 МРП көлемінде айыппұл салуды немесе әкімшілік қамауға дейінгі бес күнге дейінгі мерзімді қарастырады. Алайда сот кінәні мойындауды, кәмелетке толмаған балалардың бар болуын және ауырлататын мән-жайлардың жоқтығын ескеріп, айыппұл мөлшерін 30% төмендетті. Сот шешімімен ол ҚҚК-нің 127-бабының 2-бөлімі бойынша кінәлі деп танылып, 41 мың теңге әкімшілік айыппұл салынды".
Жамбыл облысы Кәмелетке толмағандардың істері бойынша мамандандырылған сотының баспасөз қызметі хабарлады.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.