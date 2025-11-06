#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Жамбыл облысында әйел баласының қалтасынан пышақ табылғаны үшін жазаланды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 19:34 Фото: zakon.kz
2025 жылғы 6 қарашада Кәмелетке толмағандардың істері бойынша мамандандырылған аралас ауданаралық сот баласының қалтасынан пышақ табылған анаға үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйел кәмелетке толмағанды тәрбиелеу міндеттерін қайталап орындамағаны үшін жазаланды (ҚҚК-нің 127-бабының 2-бөлімі), себебі бұл О. есімді азаматқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтың қайталанғаны анықталған – бес ай бұрын да баланың қалтасынан пышақ табылған.

Сот мәліметіне сәйкес:

"Рейдтік іс-шаралар барысында О. азаматшасының колледжде оқитын кәмелетке толмаған ұлының шалбар қалтасының артқы жағынан қалта пышағы табылды. Осыған байланысты оның заңды өкіліне әкімшілік құқық бұзушылық ісі қозғалды".

Криминалист анықтамасына сәйкес, пышақ зауытта дайындалған және суық қару болып саналмайды. Дегенмен, кәмелетке толмағандар соты биылғы жылдың маусым айында да баланың қалтасынан пышақ табылғанын ескере отырып, ана бұрын ҚҚК-нің 127-бабының 1-бөлімі бойынша жауапқа тартылғанын растаған.

Сот отырысында кәмелетке толмағанның заңды өкілі кінәсін мойындап, баласымен әңгімелесетінін жеткізді.


"ҚҚК-нің 127-бабының 2-бөлімі бойынша санкция 15 МРП көлемінде айыппұл салуды немесе әкімшілік қамауға дейінгі бес күнге дейінгі мерзімді қарастырады. Алайда сот кінәні мойындауды, кәмелетке толмаған балалардың бар болуын және ауырлататын мән-жайлардың жоқтығын ескеріп, айыппұл мөлшерін 30% төмендетті. Сот шешімімен ол ҚҚК-нің 127-бабының 2-бөлімі бойынша кінәлі деп танылып, 41 мың теңге әкімшілік айыппұл салынды".

Жамбыл облысы Кәмелетке толмағандардың істері бойынша мамандандырылған сотының баспасөз қызметі хабарлады.

Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында интернаттың 8-сынып оқушысын өлтіріп алғандар жазаланды
17:58, 06 желтоқсан 2024
Ақтөбе облысында интернаттың 8-сынып оқушысын өлтіріп алғандар жазаланды
Астана тұрғыны баласының ұрлығы үшін жазаланды
19:57, 21 қаңтар 2025
Астана тұрғыны баласының ұрлығы үшін жазаланды
Ашуға булыққан күйінде қатарласына пышақ салған жасөспірім темір торға тоғытылды
10:46, 30 мамыр 2025
Ашуға булыққан күйінде қатарласына пышақ салған жасөспірім темір торға тоғытылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: