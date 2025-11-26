Полиция бекетінде өлі күйінде табылған әйел: Қарағандылық полицейге қатысты тың дерек жарияланды
Сурет: Zakon.kz
Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов 2025 жылғы 26 қарашада Мәжіліс дәлізінде журналистерге берген сұқбатында өлі әйел денесінің жанынан табылған кезекшілік бекеттегі полицейге қорғану құқығымен бірге куәгер мәртебесі берілгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спикер Қарағандыдағы полиция бекетіндегі қайғылы оқиға бойынша тергеу шаралары әлі жүріп жатқанын, оны өзіндік қауіпсіздік департаменті қолға алғанын атап өтті.
"Өздеріңіз білетіндей, қылмыстық іс бойынша бірқатар кешенді сот-медициналық сараптамалар тағайындалды және олардың қорытындысы шыққаннан кейін біз, бұрын уәде еткеніміздей, тергеу нәтижелері және кезекші пункттегі әйелдің өлімінің алдын ала себептері туралы толық ақпарат беретін боламыз. Осы қылмыстық іс бойынша қосымша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазіргі уақытта (полиция қызметкері - шамамен ред.) қорғану құқығына ие куәгер мәртебесінде. Іс бойынша қажетті дәлелдемелер жиналып, оның мәртебесін өзгерту үшін негіздер болған жағдайда бұл қылмыстық процестің презумпциялық моделі шеңберінде прокуратура органдары арқылы жүзеге асырылады", – деді Санжар Әділов.
Сондай-ақ, ол полицейге қатысты жазбаша түрде ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы тағайындалмағанын айтты.
Оқиға 30 қыркүйекте кешке полицияның аға учаскелік инспекторы жұмысқа келгенде аян болды. Ол диванда өлі күйдегі жалаңаш қыздың үстінен түскенін айтты. Оның әріптесі - полиция майоры басқа бөлмедегі жұмыс үстелінде жатқан.
2025 жылғы 6 қазанда Қарағандыдағы кезекші пунктіндегі полицейдің денсаулығы түзеле бастағаны белгілі болды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript