Құқық

Самокат тебушілерге қатысты енгізілген жаңа шаралар - ІІМ түсініктемесі

Самокат, жаңа шаралар, ереже, Санжар Әділов, пікір, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 18:56 Сурет: Yandex Qazaqstan
Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов 2025 жылғы 26 қарашада Мәжіліс дәлізінде журналистерге берген сұқбатында самокат тебушілерге арналған ережелерді қатаңдату жайы талқыланып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

БАҚ өкілдері Алматыда самокаттар неліктен жағалай алынып жатқанын және олардың жүргізушілері үшін міндетті құқықтарды қоса алғанда, ӘҚБтК-дағы ережелерді қатаңдату жоспарланып отырған-отырмағанын білуге тырысты.

"Самокаттарға қатысты біз өздеріңізге жекелей ақпарат ұсынатын боламыз. Өйткені қарастырылып жатқан бірқатар түзетулер қазір Парламенттің ведомствоаралық жұмыс тобының қолында. Оны қоғам мен заңгер ғалымдар талқылайтын болады. Бүгін, өздеріңіз білетіндей, негізгі талқы тақырыбы - медициналық қызметкерлерге қатысты зорлық-зомбылық пен қауіп-қатерлерге қатысты Қылмыстық және Қылмыстық іс жүргізу кодекстеріне енгізілген түзетулер жайы", - деді Әділов.

Журналистер Қостанайда жақында қаза тапқан самокат тебушіні еске салып, "тротуарларда жүруге тыйым салу самокаттарды жолға шығуға, өлім-жітімнің өсуіне итермелемейді ме" деп сұрады.

"Самокатқа қатысты қатаң ұстаным бар: заң мен тәртіп барлығына бірдей. Самокатты пайдаланушылар тарапынан, оның ішінде жарақаттануға жол беретін жол қозғалысы ережелерін бұзуға жол берілмейді. Тағы да қайталап айтамын: каршерингтік компаниялардың жұмысына, самокаттардың, көлік құралдарының қозғалысына және басқа да мәселелерге қатысты бірқатар түзетулер кешенді түрде қаралатын болады", - деп жауап берді Әділов.

2025 жылдың 15 қыркүйегінде самокаттағы адам Алматы саябағында баланы қағып, оқиға орнынан қашып кеткені белгілі болды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
