Қайтыс болған қыздың жанында табылған полиция қызметкері ауруханадан шықты және қызметтен босатылды
Қарағандыда 2025 жылғы 1 қазанда бақылау пунктінде ес-түссіз күйде және жанында қайтыс болған қызбен табылған полиция учаскелік инспекторы Даурен Досов ауруханадан шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қарағанды облысы ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, қыздың денесін табу фактісі бойынша алдын ала тергеу жүргізілуде.
"Ауруханадан шығарылған бұрынғы учаскелік инспектор ішкі істер органдарынан теріс негіздер бойынша босатылды. Басқа ақпарат тергеудің мүддесі үшін жарияланбайды", – делінген хабарламада.
Оқиға туралы 1 қазанда белгілі болды.
Қызметтік тексеріс нәтижесінде Михайловка полиция бөлімінің басшысы Аскар Садвакасов және оның орынбасары қызметінен босатылды. Қала полиция басқармасындағы бірқатар жетекші қызметкерлер учаскелік инспекторлардың қызметтік тәртібін жеткіліксіз бақылағаны үшін сөгіс алды. Полиция хабарлағандай, учаскелік инспектордың өз қызметтен босатылуы оның ауруханадан шығуына дейін кейінге қалдырылды.
Ішкі істер министрі Ержан Саденов бұл жағдайды "ұят" деп атады.
