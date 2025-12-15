#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Оқиғалар

Анасын өлтіріп, әжесін жарақаттаған: зардап шеккен ақтөбелік ауруханадан босап шықты

Аурухана, Ақтөбе, әже, пышақ жарақаты, анасы, өлтіру, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 18:16 Сурет: freepik
Ақтөбеде жасөспірім күдікке ілінген қылмыс кезінде ауыр жарақат алған кейуана ауруханадан шықты. Ол көптеген пышақ жарақатымен №1 қалалық көпсалалы ауруханаға жеткізілген болатын, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымының мәліметінше, 71 жастағы әйел мойын, жамбас, иық, қол тұстарында көптеген кесілген, тілік түріндегі жарақаттар, қабырғаның сынуы, кеуде мен қарын тұсының жабық жарақаты бойынша медициналық мекемеге жеткізілген. Ол бірден жансақтау бөліміне жатқызылып, ашық жарақаттары тігілген. Кейуана өздігінен сөйлей алмаған әрі құлағының естуі де нашар болған. 

15 желтоқсанда ауруханада науқастың жағдайы жақсарғанын, өздігінен жүріп-тұратынын хабарлады. Ол ауруханадан босатылып, ем-домды үйінде жалғастыратын болды.

Айта кетсек, желтоқсан айының басында Ақтөбеде оқушы анасын өлтіріп, әжесін пышақтады деген күдікке ілінгені белгілі болды. Полиция кезекші бөлімге пәтерлердің бірінде аса ауыр қылмыс жасағаны туралы хабарлама келіп түскенін айтты. Шақыру бойынша оқиға орнына келген тәртіп сақшылары зорлық-зомбылық белгілері бар әйелдің денесін тапты. Сонымен қатар, сол пәтерден көптеген пышақ жарақатымен егде жастағы әйел де табылып, ол ауруханаға шұғыл жеткізілді. Кәмелетке толмаған күдікті мойындау түрінде куәлік берді. Кейін көршілер бұл жағдайға қатты таң қалғандарын айтты, өйткені бұл отбасы бақ-қуатты, толыққанды, үш баланы тәрбиелеп өсіріп отыр. Ұсталған жасөспірім - үлкені, екінші ұлы - кіші. Үлкен екі бала жекеменшік мектепте оқиды. Кішісі - 5 жасар. Ата-аналары жұмыс істейді. Балалар әдепті, әрқашан әжесіне көмектесіп жүретін. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада баспалдақтан құлаған оқушы: Зардап шеккен бала ауруханадан шығарылды
19:58, 03 қазан 2023
Астанада баспалдақтан құлаған оқушы: Зардап шеккен бала ауруханадан шығарылды
Кепілге алынған ақтөбелік әйел ауруханадан шықты
09:29, 21 қаңтар 2025
Кепілге алынған ақтөбелік әйел ауруханадан шықты
Семейдегі шырша безендіру кезінде зардап шеккен мұғалім ауруханадан шықты
15:56, 08 қаңтар 2025
Семейдегі шырша безендіру кезінде зардап шеккен мұғалім ауруханадан шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: