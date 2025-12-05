#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Оқиғалар

Анасы өлтіріп, әжесін жарақаттаған: Ақтөбеде немересінің қолынан зардап шеккен кейуананың жағдайы қалай

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 09:55 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 4 желтоқсанда 16 жастағы ұлының қолынан қаза тапқан әйелдің жерлеу рәсімі өтті. Марқұмның жасы 41-де болған. Ал, зардап шеккен әжейдің хәлі мүшкіл, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті Мой город басылымының жазуынша, кейуана ауруханаға 2 желтоқсанда түн ортасында көптеген пышақ жарақаттарымен жеткізілген. Қазір 71 жастағы әйел Ақтөбедегі №1 қалалық көпсалалы ауруханада ем алып жатыр.

"Науқас 01:40-та түсті. Жағдайы ауыр болды. Оған травматикалық шок және геморрагиялық шок диагнозы қойылды, мойын, жамбас, иық, білезік, қол аймағында көптеген пышақ-жарақаттары, сыртқы қан кету, қабырға сынуы, кеуде қуысының жабық жарақаты анықталды. Зардап шегуші жансақтау бөліміне жеткізіліп, жарақаттары тігілді, қазір травматология бөлімінде ем қабылдап жатыр", – деді аурухананың бас дәрігері Қадырбек Иманбаев.

Әжей сөйлей алмайды және нашар естиді. Дәрігерлер оны келесі аптада амбулаторлық емге ауыстыруға шешім қабылдап отыр.

Қанды қылмыс болған үй қаланың қақ ортасында орналасқан. Көршілердің айтуынша, отбасы толық, жағдайы жақсы, үш бала тәрбиелеп отырған. Ұсталған жасөспірім – отбасындағы үлкен ұл.

Бұған дейін Ақтөбеде жасөспірім өз анасын өлтірді деген күдікке ілінгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы хостелде қаза тапқан 19 жастағы жігіт Ақтауда жерленді
14:12, 03 желтоқсан 2023
Алматыдағы хостелде қаза тапқан 19 жастағы жігіт Ақтауда жерленді
Екібастұзда кісі қолынан қаза тапқан 7 жасар Милана жер қойнына тапсырылды
21:58, 21 қараша 2023
Екібастұзда кісі қолынан қаза тапқан 7 жасар Милана жер қойнына тапсырылды
Дәрігерлер Костенко шахтасында зардап шеккен кеншілердің жағдайы туралы айтты
11:42, 29 қазан 2023
Дәрігерлер Костенко шахтасында зардап шеккен кеншілердің жағдайы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: