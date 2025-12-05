#Халық заңгері
Оқиғалар

Маңғыстаудағы құрылыс алаңында 20 жастағы жұмысшы қаза тапты

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 10:29 Фото: pixabay
Қайғылы оқиға 2025 жылғы 4 қараша күні болған. Алдын ала мәлімет бойынша, 20 жастағы жұмысшы ашық тұрған лифт шахтасына алтыншы қабаттан құлап кеткен. Оқиғаның толық деректері 4 желтоқсанда белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымына Маңғыстау облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті берген мәліметке сәйкес, оқыс жағдай Мұнайлы ауданына қарасты Бесшоқы ауылындағы құрылыстың бірінде орын алған.

Алайда мемлекеттік еңбек инспекциясы бұл туралы бірден хабардар болмаған. Олардың айтуынша, құрылыс компаниясы оқиғаны жасырған, ал инспекция қызметкерлері жағдайды тек полицияның жедел деректерінен білген. Алдын ала болжамға сай, жұмысшы ашық тұрған лифт шахтасына құлап кеткен.

Маңғыстау облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының еңбек қауіпсіздігі заңнамасын бақылау бөлімінің басшысы Бауыржан Кемаловтың айтуынша, жоғарғы қабатқа әкеле жатқан құмды өрт сөндіру пешіне қажетті әк дайындау үшін көтеріп жатқан. Құм салынған ыдысты еденге түсірген кезде, жұмысшы қауіпсіз жерге шегінбек болған. Сол сәтте ол тепе-теңдігін жоғалтып, лифт шахтасына құлап кеткен.

Ведомство мәліметінше, жедел жәрдем оқиға орнына 20–30 минут ішінде жеткен. Бірақ дәрігерлердің барлық әрекетіне қарамастан, жас жұмысшы көз жұмды.

Қазір оқиғаға байланысты арнайы комиссия құрылды. Мамандар оқиғаның мән-жайын, себептерін және еңбек қауіпсіздігі талаптарының бұзылу фактілерін анықтап жатыр.

Бұған дейін Астанада үш жұмысшының салынып жатқан тұрғын үй кешенінде бесінші қабаттан құлап кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
