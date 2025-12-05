Маңғыстаудағы құрылыс алаңында 20 жастағы жұмысшы қаза тапты
Lada.kz басылымына Маңғыстау облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті берген мәліметке сәйкес, оқыс жағдай Мұнайлы ауданына қарасты Бесшоқы ауылындағы құрылыстың бірінде орын алған.
Алайда мемлекеттік еңбек инспекциясы бұл туралы бірден хабардар болмаған. Олардың айтуынша, құрылыс компаниясы оқиғаны жасырған, ал инспекция қызметкерлері жағдайды тек полицияның жедел деректерінен білген. Алдын ала болжамға сай, жұмысшы ашық тұрған лифт шахтасына құлап кеткен.
Маңғыстау облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының еңбек қауіпсіздігі заңнамасын бақылау бөлімінің басшысы Бауыржан Кемаловтың айтуынша, жоғарғы қабатқа әкеле жатқан құмды өрт сөндіру пешіне қажетті әк дайындау үшін көтеріп жатқан. Құм салынған ыдысты еденге түсірген кезде, жұмысшы қауіпсіз жерге шегінбек болған. Сол сәтте ол тепе-теңдігін жоғалтып, лифт шахтасына құлап кеткен.
Ведомство мәліметінше, жедел жәрдем оқиға орнына 20–30 минут ішінде жеткен. Бірақ дәрігерлердің барлық әрекетіне қарамастан, жас жұмысшы көз жұмды.
Қазір оқиғаға байланысты арнайы комиссия құрылды. Мамандар оқиғаның мән-жайын, себептерін және еңбек қауіпсіздігі талаптарының бұзылу фактілерін анықтап жатыр.
