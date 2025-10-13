Қарағандыда әйелдің өлі және полицейдің ес-түссіз күйде табылуына қатысты Сәденов: Бұл - ұят жағдай...
Сурет: Zakon.kz
ҚР Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 13 қазанда ведомство дәлізінде журналистерге берген сұқбатында Қарағандыдағы полиция учаскесінде әйелдің өлі және майордың ес-түссіз күйде табылуы жағдайына қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер бұл факт бойынша полицияның қандай нұсқаларды қарастырып жатқанын сұрады.
"Тағы бір мәрте еске салғандарыңыз үшін рақмет. Бұл жағдайды жақсы деп айта алмаймын, полицейге қандай да бір нәрсе бойынша күдік келтірілуі ұят жағдай", деп атап өтті Ержан Сәденов.
Ол бұл факт бойынша қылмыстық іс қозғалғанын және полицейлер әртүрлі нұсқаларды тексеріп жатқанын еске салды.
"Тергеудің толыққанды жүруін қамтамасыз етеміз, бұл іс менің жекелей бақылауымда. Оның үстіне, адамның өлімі және полиция қызметкері болуы, бұл әрине жақсы емес. Сондықтан, алғашқы минуттардан бастап, біз бұл істі бақылауға алдық. Тергеу шаралары жүргізілуде, сондықтан қосымша мәліметтер белгілі бола салысымен, оны міндетті түрде жариялайтын боламыз. Көптеген нұсқалар бар", - деп сөзін түйіндеді ІІМ басшысы.
2025 жылдың 1 қазанында Қарағандының кезекшілік пункттерінің бірінен өлі күйдегі әйел мен ес-түссіз жатқан полиция қызметкері табылды. Сол кезде ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов тергеуге Өзіндік қауіпсіздік департаменті тартылғанын мәлімдеген.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript