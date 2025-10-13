Шетелдіктердің саусақ ізі базасы неге жұмыс істемей тұр - ІІМ басшысы жауабы
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 13 қазанда ведомство дәлізінде журналистерге берген сұқбатында шетелдіктердің саусақ ізі базасы неге жұмыс істемей тұрғанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер 26 тамыздан бастап шетелдіктердің саусақ ізінің базасы жұмыс істемей тұрғанын атап өтті. Салдарынан олар сол уақыттан бері ықтиярхат ала алмай жүр, өйткені бұл үшін саусақ ізін тапсыру қажет. Олар базаның қашан жұмыс істейтінін сұрады.
Сәденов бұл техникалық мәселелерге қатысты екенін айтты.
"Өкінішке қарай, техникалық ақау болады. Біз қазір шұғыл режимде оны жөндеп жатырмыз. Бұл ретте, егер мерзім бойынша болса (осыған байланысты бұзушылықтар болса - шамамен ред.), біз шетелдіктерге қатысты шара қолданбаймыз (айыппұл санкциялары - шамамен ред.). Біз бұл санатқа кімдер кіретінін білеміз. Осы аптада аяқтап қалуымыз керек, жүйе аптаның соңына дейін іске қосылады", – деп сендіреді ІІМ басшысы.
Бұған дейін ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов цифрлық технологиялар Астанадағы қылмыспен қалай күресуге септігін тигізе алатынын айтқан болатын.
