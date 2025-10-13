#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Құқық

Шетелдіктердің саусақ ізі базасы неге жұмыс істемей тұр - ІІМ басшысы жауабы

Саусақ ізі, шетелдіктер, база, ІІМ басшысы, Ержан Сәденов, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 18:42 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 13 қазанда ведомство дәлізінде журналистерге берген сұқбатында шетелдіктердің саусақ ізі базасы неге жұмыс істемей тұрғанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер 26 тамыздан бастап шетелдіктердің саусақ ізінің базасы жұмыс істемей тұрғанын  атап өтті. Салдарынан олар сол уақыттан бері ықтиярхат ала алмай жүр, өйткені бұл үшін саусақ ізін тапсыру қажет. Олар базаның қашан жұмыс істейтінін сұрады.

Сәденов бұл техникалық мәселелерге қатысты екенін айтты.

"Өкінішке қарай, техникалық ақау болады. Біз қазір шұғыл режимде оны жөндеп жатырмыз. Бұл ретте, егер  мерзім бойынша болса (осыған байланысты бұзушылықтар болса - шамамен ред.), біз шетелдіктерге қатысты шара қолданбаймыз (айыппұл санкциялары - шамамен ред.). Біз бұл санатқа кімдер кіретінін білеміз. Осы аптада аяқтап қалуымыз керек, жүйе аптаның соңына дейін іске қосылады", – деп сендіреді ІІМ басшысы.

Бұған дейін ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов цифрлық технологиялар Астанадағы қылмыспен қалай күресуге септігін тигізе алатынын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ІІМ басшысы зейнеткердің қабырғасын сындырған полицейге қатысты пікір білдірді
19:15, Бүгін
ІІМ басшысы зейнеткердің қабырғасын сындырған полицейге қатысты пікір білдірді
ІІМ қыз алып қашуды уағыздайтын әндер туралы: Әр контент бойынша баға беретін боламыз
18:29, Бүгін
ІІМ қыз алып қашуды уағыздайтын әндер туралы: Әр контент бойынша баға беретін боламыз
Қарағандыда әйелдің өлі және полицейдің ес-түссіз күйде табылуына қатысты Сәденов: Бұл - ұят жағдай...
17:54, Бүгін
Қарағандыда әйелдің өлі және полицейдің ес-түссіз күйде табылуына қатысты Сәденов: Бұл - ұят жағдай...
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: