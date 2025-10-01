#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

Қарағандыда төтенше жағдай: тірек пунктінен әйелдің мәйіті мен ес-түссіз полицей табылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Қазнетте Қарағандыдағы бір тірек пунктінен әйелдің мәйіті және ес-түссіз жатқан полицей табылғаны туралы ақпарат тарады. Zakon.kz тілшісі бұл жағдайға түсініктеме алу үшін Қарағанды облыстық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметіне жүгінді.

Ведомство 2025 жылғы 1 қазанда бұл деректі растады.

Ресми мәліметке сәйкес, қаладағы полицияның бір тірек пунктінде түнде әйелдің мәйіті табылған. Сондай-ақ сол жерде ес-түссіз жатқан полиция қызметкері анықталып, ол ауруханаға жеткізілді.

Өңірлік ПД бастығы Нығмет Исмағұловтың айтуынша, оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.

"Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы мен өлім себебі анықталуда", – деді Нығмет Исмағұлов.

Сонымен қатар объективті тексеріс жүргізу үшін арнайы жедел-тергеу тобы құрылды.

"Қызметтік тергеу тағайындалды. Барлық әрекеттер мұқият тексеріліп, кінәлі тұлғалар қатаң жауапкершілікке тартылады", – деп қосты ол.

Исмагулов сөзінің соңында азаматтарды жалған ақпарат таратудан бас тартуға шақырды.

Еске сала кетсек, 2025 жылғы 31 тамызда Қарағанды облысының Топар кентінде Ішкі істер министрлігіне қарасты арнайы күзет қызметінің (УССО МВД) қызметкері әріптесін атып өлтірген болатын. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Грант иелерінің тізімі: Қазақстанда қанша бала мектеп бітірді және олар қандай мамандықтарды таңдады
16:36, 07 тамыз 2025
Грант иелерінің тізімі: Қазақстанда қанша бала мектеп бітірді және олар қандай мамандықтарды таңдады
220 миллион теңге айыппұл: астаналық жүргізуші антирекорд орнатты
13:37, 02 шілде 2025
220 миллион теңге айыппұл: астаналық жүргізуші антирекорд орнатты
Айналасындағыларды зорлық-зомбылық жасауға шақырған: ҰҚК сотталған қазақстандықтар туралы айтты
11:40, 24 маусым 2025
Айналасындағыларды зорлық-зомбылық жасауға шақырған: ҰҚК сотталған қазақстандықтар туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: