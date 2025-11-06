#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Рамазан-2026, Ораза және Құрбан айт: Қазақстандағы діни мерекелер кестесі жарияланды

Рамазан-2026, Ораза және Құрбан айт: Қазақстандағы діни мерекелер кестесі жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 18:49 Сурет: pixabay
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының (ҚМДБ) Шариғат және пәтуа бөлімі келесі жылға арналған діни мерекелер кестесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпарат 2025 жылғы 6 қарашада ҚМДБ ресми сайтында жарияланды.

Күнтізбеге сәйкес, 2026 жылы Қасиетті Рамазан айы 19 ақпанда басталады, ал Қадір түні 16-17 наурызға түседі.

Келесі жылы Ораза айт мерекесі 20 наурызда, ал Құрбан айт мерекесінің бірінші күні 27 мамырға сәйкес келеді.

Сурет: muftyat.kz

ҚМДБ мәліметінше, Хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтері негізінде жасалды.

Пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан және АҚШ арасындағы меморандумға қол қойылды
19:51, Бүгін
Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан және АҚШ арасындағы меморандумға қол қойылды
ҚМДБ: Биыл Рамазан айы 1 наурызда басталады
15:21, 18 ақпан 2025
ҚМДБ: Биыл Рамазан айы 1 наурызда басталады
Қазақстан бойынша Ораза айт намазының кестесі жарияланды
17:10, 27 наурыз 2025
Қазақстан бойынша Ораза айт намазының кестесі жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: