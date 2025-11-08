#Халық заңгері
Қоғам

Таразда химиялық зауытта алапат жарылыс болды

Таразда химиялық зауытта алапат жарылыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 18:45 Сурет: pixabay
Таразда 8 қараша күні жергілікті тұрғындар фосфор зауыты аумағында болған жарқылды және аспанға көтерілген ақ түтінді видеоға түсіріп алған. Бұл видеолар әлеуметтік желілерде тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, оқиға Жаңа Жамбыл фосфор зауытының сары фосфор сақталатын қоймасында болған.

"Затты тасымалдауға арналған ыдысқа құю кезінде төгілу орын алған. Фосфордың ауадағы оттекпен әрекеттесуі салдарынан қысқа мерзімді тұтану болған", - деп хабарлады ведомство.

Өрт зауыт қызметкерлерінің күшімен тез арада сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаментінің мамандары барып, мән-жайын анықтауға кірісті. Ақпарат Экология департаментіне және тиісті органдарға белгіленген тәртіппен жолданды.

ТЖД өкілдері халыққа ешқандай қауіп жоқ екенін атап өтті.

