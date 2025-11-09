#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Қазақстан авиациялық қауіпсіздік бойынша ИКАО стандарттарына сәйкестігін 95,7%-ға жеткізді

Авиация, қауіпсіздік, ИКАО, стандарттар, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 13:53 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Халықаралық Азаматтық авиация ұйымы (ИКАО) 2025 жылғы 30 тамыздан 15 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасында өткізілген авиациялық қауіпсіздіктің кешенді аудитінің (USAP-CMA) нәтижелерін ресми түрде жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасында ИКАО халықаралық стандарттарына сәйкестік деңгейі 95,7% болды. Бұл көрсеткіш әлемдік орташа деңгейден (72,01) және Еуропа елдерінің көрсеткішінен (87,92%) жоғары.

ҚР Азаматтық авиация комитеті мәліметіне бойынша, Қазақстанның нәтижесі ТМД елдері мен ИКАО-ның Еуро-Азиаттық (EUR/NAT) аймағы бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып саналады.

Салыстырмалы түрде:

  • Әзербайжан - 74,66%
  • Өзбекстан - 85,47%
  • Қырғызстан - 85,76%
  • Грузия - 89,75%
  • Беларусь - 91,85%
  • Ресей - 94,14%.

Таяу өңірлерде осындай көрсеткіштер төмендегі елдерде байқалады:

  • БАӘ - 98,4%,
  • Катар - 96,72%,
  • Сауд Арабиясы - 94,41%.

Қазақстанның авиациялық қауіпсіздік бойынша алдыңғы көрсеткіші 83% болатын.

"Қазіргі көрсеткіш авиациялық қауіпсіздік саласындағы негізгі заңнама, авиациялық қауіпсіздік бағдарламалары мен ережелері, авиациялық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган және оның міндеттері, персоналдың біліктілігі мен оқытылуы, техникалық ұсынымдар, құралдар және қауіпсіздік үшін маңызды ақпарат беру, сертификаттау және бекіту жөніндегі міндеттемелер, сапаны бақылау бойынша міндеттемелер, қауіпсіздік мәселелерін шешу сияқты авиациялық саланың маңызды элементтері бойынша қауіпсіздіктің жоғары деңгейінің көрінісі", делінген құзырлы министрлік хабарламасында.

Осы көрсеткіштердің сәйкестігі қазақстандық әуежайлардың қауіпсіздігінің жоғары деңгейін көрсетеді, бұл әуе компаниялар тарапынан сенімнің өсуіне, сондай-ақ АҚШ-қа тікелей рейстерді ашу үшін ұшулардың бірінші санатын алуға ықпал етеді.

"ИКАО-ның жоғары бағасы еліміздің авиациялық саласында 2019 жылдан бастап іске асырылған кешенді реформалардың, Қазақстанның авиациялық әкімшілігін дамытудың, мамандардың біліктілігін арттырып, тәуекелге бағдарланған бақылау тетіктерін енгізуді қоса алғанда, биік нәтижелердің көрсеткіші. Сондай-ақ бұл Қазақстанның жаһандық авиациялық қауіпсіздік жүйесіне жоғары интеграциялануын растайды". Азаматтық авиация комитеті

Аудит қорытындысы – Қазақстанның жолаушылар мен авиация индустриясы үшін қауіпсіз және ыңғайлы әуе қатынасын қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық стандарттарға бейілділігінің маңызды дәлелі.

Бұған дейін жаңа қала  - Алатауда аэротакси жүйесін іске қосу жоспарланып отырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейі 82%-ға дейін артты – ИКАО
09:14, 17 қазан 2023
Қазақстанның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейі 82%-ға дейін артты – ИКАО
Алматы халықаралық әуежайының президенті Гокер Косе ICAO басшысы Сальваторе Шаккитаномен кездесті
20:40, 09 шілде 2025
Алматы халықаралық әуежайының президенті Гокер Косе ICAO басшысы Сальваторе Шаккитаномен кездесті
Талғат Ластаев жаңа қызметке ие болды
10:52, 21 маусым 2023
Талғат Ластаев жаңа қызметке ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: