#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Саясат

ҚР СІМ БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің Газадағы қақтығысты тоқтату туралы қарарын құптады

ҚР СІМ, БҰҰ, Қауіпсіздік кеңесі, Газадағы қақтығыс, тоқтату, қарар , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 18:24 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің Газадағы қақтығысты тоқтатудың кешенді жоспары туралы 2803 (2025) қарарының қабылдануын құптайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство 2025 жылы 18 қарашада осындай мәлімдеме жасады:

"Америка Құрама Штаттары мен Президент Дональд Трамптың, сондай-ақ атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілуіне маңызды үлес қосқан басқа елдердің күш-жігерін жоғары бағалаймыз".

Министрлік қарардың қабылдануы – Газа секторындағы жағдайды шешуге, тараптар арасындағы сенімді қалпына келтіруге және Таяу Шығыстағы тұрақты бейбітшілікке бағытталған маңызды қадам.

"Қазақстан БҰҰ Жарғысына, Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті қарарларына, халықаралық гуманитарлық құқыққа және тәуелсіз, өміршең және аумақтық тұрғыдан біртұтас Палестина Мемлекетін құруды көздейтін «екі халық үшін екі мемлекет» формуласына негізделген Таяу Шығыс мәселесінің бейбіт, кешенді және орнықты шешілуін үнемі қолдайды". Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

Қазақстан Ибраһим келісімдері аясында барлық серіктестермен, соның ішінде процестегі негізгі дәнекерлермен сындарлы түрде өзара әрекеттесуге және жағдайды тұрақтандыруға, халыққа гуманитарлық колдауды арттыруға және ұзақ мерзімді саяси процеске жағдай жасауға бағытталған халықаралық күш-жігерге одан әрі үлес қосуға дайын.

Айта кетсек, 2025 жылы 7 қарашада Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі еліміздің Авраам келісімдеріне қосылуына байланысты маңызды мәлімдеме жасады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің құрамын кеңейту туралы ұстанымды қолдады
11:28, 29 мамыр 2025
Тоқаев БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің құрамын кеңейту туралы ұстанымды қолдады
ҚР Сыртқы істер министрлігі Таиланд пен Камбоджа арасындағы бейбіт келісімді түсіндірді
14:16, 27 қазан 2025
ҚР Сыртқы істер министрлігі Таиланд пен Камбоджа арасындағы бейбіт келісімді түсіндірді
ҚР СІМ басшысы БҰҰ-ның Бас хатшысы Антониу Гутерришпен кездесті
13:02, 29 қыркүйек 2024
ҚР СІМ басшысы БҰҰ-ның Бас хатшысы Антониу Гутерришпен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: