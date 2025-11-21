СІМ Қазақстанның АЭХА-ның өңірлік тобына қабылдануына байланысты мәлімдеме жасады
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігінің (АЭХА) Қиыр Шығыс өңірлік тобына Қазақстанды қабылдау бойынша агенттіктің басқарушылар кеңесінің бүгінгі отырысында жарияланған шешімді құптайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Сыртқы істер министрлігінің (СІМ) бұл ресми мәлімдемесі бүгін, 2025 жылы 21 қарашада жарияланды:
"Қазақстанның өңірлік топқа кіруі – агенттіктің Жарғысына және еліміздің бастамасымен қабылданған АЭХА Бас конференциясының 2023 жылғы 29 қыркүйектегі GC(67)/RES/15 қарарына сәйкес мемлекеттердің АЭХА-дағы егемендік теңдігін қалпына келтіру мәселесіндегі маңызды қадам. Сонымен бірге бұл Астананың бейбітшілік пен жаһандық қауіпсіздікке қолдау көрсетуге, ядролық қарусыздану мен таратпау режимін нығайтуға бейілділігін растайды. Мүше мемлекеттердің АЭХА-дағы егеменді теңдікті қалпына келтірудегі іс-жігерін жоғары бағалаймыз және Қиыр Шығыс тобына қатысушы мемлекеттеріне қолдау мен жоғары сенім үшін ризашылығымызды білдіреміз. Бұл шешім Қазақстанға АЭХА басқарушы органдарының жұмысына толыққанды қатысуға мүмкіндік береді. Мемлекетіміз жаппай қырып-жою қаруы тәуекелдерінен азат әлем құруға бағытталған халықаралық іс-әрекеттердің белсенді қатысушысы ретінде атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалануға, ядролық технологияларды жауапкершілікпен қолдануға және сенім мен транспаренттіктің халықаралық механизмдерін нығайтуға өзінің конструктивтік үлесін әрі қарай ұсынуға әзірлігін білдіреді".
Айта кетсек, қыркүйек айында АЭХА конференциясы аясында ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев пен АЭХА басшысы Рафаэл Гросси кездескен болатын.
Қазақстанда салынбақ алғашқы атом электр станциясына "Балқаш" деген атау берілетін болды.
