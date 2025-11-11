#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Қар, жаңбыр және жауын-шашынсыз күндер: 12 қарашада елімізде ауа райы қандай болады

Қар, жаңбыр және жауын-шашынсыз күндер: 12 қарашада елімізде ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 17:42 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер алдағы сәрсенбі, 2025 жылғы 12 қараша күні Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, тек елдің батысында антициклон жотасының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады – жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде түседі", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ, боран, ал республика бойынша жел күшейеді және тұман түседі.

Айдос Қали
