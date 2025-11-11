Қар, жаңбыр және жауын-шашынсыз күндер: 12 қарашада елімізде ауа райы қандай болады
Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер алдағы сәрсенбі, 2025 жылғы 12 қараша күні Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, тек елдің батысында антициклон жотасының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
"Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады – жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде түседі", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ, боран, ал республика бойынша жел күшейеді және тұман түседі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript