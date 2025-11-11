#Халық заңгері
Қоғам

Энергетика вице-министрі қызметінен кетті

Энергетика вице-министрі қызметінен кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 18:16 Сурет: primeminister.kz
Құдайберген Арымбек энергетика вице-министрі қызметінен кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі 2025 жылғы 11 қарашада мәлімдеді.

"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Құдайберген Берікұлы Арымбек берген өтінішіне сәйкес энергетика вице-министрі қызметінен босатылды, - делінген хабарламада.

Құдайберген Арымбек 1987 жылы Маңғыстау облысында дүниеге келген. Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетін бітірген.

Еңбек жолын 2011 жылы Маңғыстау облысының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бас маманы болып бастады. 

2012-2014 жылдары ҚР Мұнай және газ министрлігінің Мұнай-газ кешені мемлекеттік инспекциялау комитетіндегі басқармада сарапшы, бас сарапшы қызметтерін атқарды.

2014-2021 жылдары ҚР Энергетика министрлігінде бас сарапшы, басқарма басшысы, департамент директорының орынбасары болды. 

2021 жылдан бастап 2024 жылғы шілдеге дейін ҚР Энергетика министрлігінде департамент директоры қызметін атқарды. 

2024 жылғы шілдеден бүгінге дейін ҚР энергетика вице-министрі болып еңбек етті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Әсет Мағауов Энергетика вице-министрі қызметінен босатылды
09:38, 07 сәуір 2023
09:38, 07 сәуір 2023
Әсет Мағауов Энергетика вице-министрі қызметінен босатылды
Энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағанбетов қызметінен кетеді
10:17, 11 желтоқсан 2023
10:17, 11 желтоқсан 2023
Энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағанбетов қызметінен кетеді
Энергетика вице-министрі жаңадан тағайындалды
18:05, 29 қыркүйек 2025
Энергетика вице-министрі жаңадан тағайындалды
