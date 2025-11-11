#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Маңғыстауда декреттік демалыс кезінде алаяқтық жасады деген күдікпен прокуратура қызметкері ұсталды

Маңғыстауда декреттік демалыс кезінде алаяқтық жасады деген күдікпен прокуратура қызметкері ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 21:05 Сурет: Zakon.kz
Маңғыстау облысында көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 11 қараша күні Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мәлімдеді.

Ведомствоның хабарлауынша, арнайы операция 9 қарашада Бас прокуратураның ішкі қауіпсіздік бөлімшесі мен ҰҚК-нің Маңғыстау облысы бойынша департаменті бірлесіп жүргізген.

Күдікті 2024 жылдан бері бала күтіміне байланысты демалыста болып, қызметтік міндеттерін атқармаған, дегенмен алаяқтық әрекеттерді жасағаны белгілі болды.

Қазіргі уақытта іс бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматы облысының полицейлері түсті металдың ірі партиясын ұрлағандарды ұстағанын хабарлағанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина қазақстандықтарға үндеу жасады
21:42, Бүгін
Елена Рыбакина қазақстандықтарға үндеу жасады
Таразда прокуратура қызметкері ұсталды
18:26, 23 қараша 2024
Таразда прокуратура қызметкері ұсталды
Алматы облысында қоғамдық бірлестік жетекшісі алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
18:08, 18 маусым 2025
Алматы облысында қоғамдық бірлестік жетекшісі алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: