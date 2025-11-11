Маңғыстауда декреттік демалыс кезінде алаяқтық жасады деген күдікпен прокуратура қызметкері ұсталды
Маңғыстау облысында көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 11 қараша күні Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, арнайы операция 9 қарашада Бас прокуратураның ішкі қауіпсіздік бөлімшесі мен ҰҚК-нің Маңғыстау облысы бойынша департаменті бірлесіп жүргізген.
Күдікті 2024 жылдан бері бала күтіміне байланысты демалыста болып, қызметтік міндеттерін атқармаған, дегенмен алаяқтық әрекеттерді жасағаны белгілі болды.
Қазіргі уақытта іс бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
