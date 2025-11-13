СҚО-да полицейлер заңсыз тасымалдаушылар мәселесін көтерді
Жолаушыларды заңсыз жолмен тасымалдау – жол қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретін құбылыс. Мұндай "жасырын таксистер" көбіне шаршаңқы күйде көлік жүргізіп, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтай бермейді.
Ең бастысы – олардың жолаушылары сақтандырылмаған, ал олардың өмірі мен денсаулығы үшін ешкім ресми жауапкершілік көтермейді. Кездесу қарсаңында үш күнге созылған "Тасымалдаушы" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.
Іс-шара барысында полицейлер 24 заңсыз тасымалдау, 5 заңсыз қайта жабдықтау, сондай-ақ техникалық байқаудан өтпеген көліктермен жолаушы тасымалдаудың 32 фактісін анықтады. Сонымен қатар бір жүргізуші мас күйінде көлік басқарғаны үшін ұсталды.
Мәселені тек жазалау шараларымен шешу мүмкін емес. Полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Әльжанов сот, прокуратура және басқа да мүдделі мемлекеттік құрылымдар, сондай-ақ Петропавл автовокзалы дирекциясы өкілдерімен кездесу барысында "жасырын таксистерді" заңдастыру жолдарын талқылауды ұсынды.
Полицейлердің айтуынша, жұмыстың басты мақсаты – жеке тасымалдаушыларды жолдан шеттету емес, олардың қызметін заң аясында жүргізуге жағдай жасау.
Бұл өз кезегінде жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігін арттыруға және жол-көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар барлық деңгейде қарауға ұсынылатын бірқатар бастамалар әзірледі.
Автовокзал базасында тасымалдаушылардың заңды қызметке көшуіне қолайлы жағдай жасау жоспарланып отыр. Сонымен бірге полиция мен көлік бақылау инспекциясына заңсыз тасымалдаушыларды анықтау бойынша рейдтік іс-шараларды күшейту тапсырылды.