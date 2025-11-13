#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Михаил Ломтадзе "Жеңіс" футбол клубына және әлемдік деңгейдегі балалар академиясын құруға инвестиция салады

Ломтадзе &quot;Жеңіс&quot; футбол клубына және Астанада әлемдік деңгейдегі балалар академиясын құруға инвестиция салады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 18:23 Сурет: Kaspi.kz
Мемлекет басшысының Қазақстанда футболды дамыту стратегиясы аясында Михаил Ломтадзе Астанадағы "Жеңіс" клубының иесі атанды.

Бұған дейін Михаил әлемдік деңгейдегі футбол академиясын құру жоспары туралы хабарлаған болатын. Бүгін академияның Астанадағы "Жеңіс" ФК базасында салынатыны, онда жас таланттар халықаралық стандарттар бойынша тегін жаттыға алатыны белгілі болды.

"Менің арманым – Қазақстанда және Англияда ең талантты жас футболшылар, болашақ жұлдыздар тәрбиеленетін әлемдік деңгейдегі кәсіби балалар футбол академиясын құру. Оқыту толығымен тегін болады. Жас спортшылар еліміздің және футболдың отаны – Англияның жетекші мамандарымен жаттығуға мүмкіндік алады. Футбол – көптеген елдерде мақтаныш көзі болып табылатын, ең көпшілікті қамтитын және тартымды спорт түрі. Заманауи технологиялардың көмегімен біз қазақстандық футболды жаңа деңгейге көтеріп, әлемдік деңгейдегі ойыншыларды тәрбиелей аламыз деп сенемін". Kaspi.kz басшысы және негізін қалаушылардың бірі Михаил Ломтадзе

Инфрақұрылымнан бөлек, кәсіби футбол деңгейін арттыруға және барлық деңгейде ойыншыларды жүйелі дайындау үшін жағдай жасауға көңіл бөлінетін болады.

"Михаил Ломтадзе сияқты инвестордың келуі – клубтың дамуы үшін үлкен мүмкіндік. Біз футболдың болашағы балалардан, инфрақұрылымнан және заманауи әдістемелерден басталатынын бәріміз түсінеміз. "Жеңістің" бай тарихы бар, және біз бірлесе отырып, клубтың бұрынғы даңқын қайтара алатынымызға және бүкіл қазақстандық футболдың жарқын болашағына үлес қоса алатынымызға сенімдіміз". "Жеңіс" футбол клубының бас директоры Айдын Қожахмет

"Жеңіс" клубы 1964 жылы құрылған және Қазақстанның ең көне әрі титулды футбол клубтарының бірі болып табылады. Өз тарихында клуб үш рет Қазақстан чемпионы (2000, 2001, 2006) және үш рет ел Кубогының жеңімпазы (2001, 2002, 2005) атанған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Михаил Ломтадзе әлемдік деңгейдегі балалар футбол академиясын құрады
13:19, 06 мамыр 2024
Михаил Ломтадзе әлемдік деңгейдегі балалар футбол академиясын құрады
Михаил Ломтадзе: ШОБ дамытудағы жетістіктер қолдауды, қорғауды және ерекше назарды талап етеді
11:09, 02 сәуір 2025
Михаил Ломтадзе: ШОБ дамытудағы жетістіктер қолдауды, қорғауды және ерекше назарды талап етеді
Алматы, Ақмола және Алматы облыстары туризмді дамытуға бірлесіп күш салады
16:34, 23 тамыз 2024
Алматы, Ақмола және Алматы облыстары туризмді дамытуға бірлесіп күш салады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: