Қоғам

Қазақстанның бірнеше өңірінде тұман мен екпіні күшті жел туралы ескерту жасалды

Қазақстанның бірнеше өңірінде тұман мен екпінді жел туралы ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 17:05 Сурет: freepik
Еліміздің бірқатар өңірінде 16 қарашада тұман түсіп, желдің екпіні күшейеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облысының таулы аудандарында тұман.

Ұлытау облысының солтүстігінде тұман түседі.

Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында тұман түседі. Оңтүстіктен жел соғады, күші 15-20, күндіз облыстың оңтүстігінде, батысында, солтүстігінде екпіні 23-28 м/с. Петропавл қ.: 16 қарашада оңтүстіктен жел соғады, күші 15-20, күндіз екпіні 23 м/с күтіледі.

Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында тұман.

Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде тұман.

Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 17-22 м/с.

Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Атырау қ.: 16 қарашада кей уақыттарда тұман күтіледі.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 16 қарашада оңтүстіктен жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с.

Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Қызылорда қ.: 16 қарашада кей уақытта тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 16 қарашада тұман күтіледі.

Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Алматы қ.: 16 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Қонаев қ.: 16 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Тараз қ.: 16-17 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, таңертең және күндіз облыстың шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с.

Абай облысының шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, түнде облыстың орталығында 15-20 м/с, күндіз облыстың оңтүстігінде, орталығында 15-20, екпіні 25 м/с.

Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Қостанай қ.: 16 қарашада оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.

