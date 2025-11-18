#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Дәрігерлер ересектердің адам папилломасы вирусына қарсы екпе алу-алмауына қатысты өз кеңестерімен бөлісті

Екпе, вакцина, адам папилломасы вирусы, ересектер, дәрігер , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 17:56 Сурет: pixabay
Дәрігер, Medsupport.kz қоғамдық қорының басшысы Ботагөз Кәукенова 2025 жылғы 18 қарашада өткен брифинг барысында ересектерге адам папилломасы вирусына (АПВ) қарсы екпесі қандай артықшылық беретінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

 Ботагөз Кәукенова өз басынан өткен жеке тәжірибесімен бөлісті. 

"Мен ересек кезімде екпе алдым, яғни 30 жасымда, бұл екі жыл бұрын болатын. АҚШ-та дәрігерлер мүмкіндік болса, 40 жасқа дейін АПВ-ға қарсы вакцина алып алуды ұсынады. Егер вакцинаға деген қолжетімділік болса, оны алып алған дұрыс", – дейді ол.

Оның айтуынша, қазір ең жақсы вакцинаға деген қолжетімділік бар.

"Төрт валентті, тоғыз валентті және тағы солай кете береді. Егер сізде барлығына қолжетімділік болса, онда, әрине, тоғыз валенттісі жақсы, өйткені онда вирустың түрі көп. Вирустар бірнешеу, бірақ қатерлі ісік тудыруы мүмкін ең қауіпті тоғыз вирус бар, міне солар вакцинада бар", деп түсіндіреді дәрігер.

ДДСҰ елдік кеңсесінің Иммундау бағдарламасының ұлттық үйлестірушісі Қанат Сұханбердиев жыныстық тұрғыда белсенді адамдарға да бұл вакцинадан пайда барын айтады.

"Егер әйел жыныстық қатынаста болса, вакциналау оны құтқара алады, бірақ егер инфекция оған дейін жұққан болса, егер ол сол вируспен өмір сүріп жатса, онда вакциналау тиімсіз болуы мүмкін. Сондықтан екпе жасатпас бұрын алдымен тексеріліп алған жөн, АПВ-ның бар-жоғын анықтау үшін қан тапсырған дұрыс, ал олардың 200 түрі бар", - деп кеңес береді сарапшы.

Денсаулық сақтау министрлігі Вакцинамен басқарылатын инфекцияларды бақылау басқармасының басшысы Нұршай Әзімбаева 2024 жылдың қыркүйегінен бастап Қазақстан бойынша 300 мыңға жуық екпе жасалғанын мәлімдеді.

"183 мың қыз бірінші дозаны, 113 мың қыз екінші дозаны алды. Қыздарына белсенді түрде екпе салдыртатын аймақтар да бар. Әсіресе, оңтүстік аймақтарда. Бірақ, өкінішке қарай, еліміздің батысы мен солтүстігінде қамту деңгейі өте төмен, шамамен 30-40%", – дейді ол.

Бұған дейін Нұршай Әзімбаева жатыр мойны обырын тудыруы ықтимал адам папилломасы вирусына (АПВ) қарсы вакцинаға қатысты ата-аналардың алаңдаушылығын негізге ала отырып, жауап берген болатын.

 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елордалық фельдшер, марқұм Ұлдана Мырзуан "Ерлігі үшін" медалімен марапатталды
19:25, Бүгін
Елордалық фельдшер, марқұм Ұлдана Мырзуан "Ерлігі үшін" медалімен марапатталды
Қазақстанда қанша қыз адам папилломасы вирусына қарсы вакцина салғызды
18:21, 31 қазан 2024
Қазақстанда қанша қыз адам папилломасы вирусына қарсы вакцина салғызды
Астанада қыздарға адам папиллома вирусына қарсы екпе салу басталды
21:51, 23 қыркүйек 2024
Астанада қыздарға адам папиллома вирусына қарсы екпе салу басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: