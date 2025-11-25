Алматыда тауық еті мен қант бағасы тұрақтандырылмақ
"Алатау-құс" 30 фирмалық дүкенге 358,8 тонна тауықтың сан етін жеткізіп, қала тұрғындарына келісін 1650 теңгеден сатады. Тұрақтандыру мерзімі – 24 ай. Бұл туралы "Алматы" ӘКК" өкілдері хабарлады.
Бұған дейінгі келісім негізінде "Алатау-құс" компаниясы тауықтың сан еті мен жамбасын тұрғындарға келісін 1100 теңгеден сатып отыр.
Сондай-ақ, "Алматы" ӘКК" жергілікті өндірушілерден 4500 тонна құмшекер сатып алды. Отандық қант "Magnum", "Small", "Toimart", "Столичный", "Юбилейный" және өзге сауда желілерінде 10%-дан аспайтын үстемақымен сатылады. Өндіруші бекіткен баға – келісіне 405 теңге. Тұрақтандыру келесі жылдың қарашасына дейін жалғасады.
Айта кетейік, биыл наурыз айында "Алматы" ӘКК" мен "Magnum Cash&Carry" арасында әлеуметтік маңызы бар 11 түрлі азық-түлік тауарының бағасын тұрақтандыруға бағытталған келісім жасалған болатын. Жалпы көлемі – 606 тонна. Тізімге қарақұмық жармасы, макарон өнімдері (өлшеніп сатылатын), күріш, күнбағыс майы, майлылығы 2,5% жұмсақ қаптамадағы айран, майлылығы 72,5% сары май, майлылығы 2,5% пастерленген жұмсақ қаптамадағы сүт, тауық еті (сан, жамбас), бірінші сұрыпты ұн, сиыр еті (жауырын-кеуде бөлігі) және ас тұзы енді. Бағаны тұрақтандыру шаралары 2026 жылы наурызға дейін жалғасады.
Тауық жұмыртқасының құнын тұрақтандыру бағытында "Сары-Бұлақ" компаниясымен 2024 жылы қазаннан 2027 жылы қазанға дейін бірінші санаттағы 86,4 млн дана жұмыртқа өндіру және өткізу жөніндегі келісім жүзеге асып отыр. Өнім қаладағы ірі сауда желілеріне, "Алатау-Құс" фирмалық дүкендеріне және шағын дүкендерге жеткізіледі. Өндіруші белгілеген баға – данасы 51 теңге, ал сауда орындарында үстемақы 15%-дан аспауға тиіс.
Бұған қоса, Алматыда әр сенбі және жексенбі күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Бұл жерлерде әлеуметтік маңызы бар өнімдер нарықтағы бағадан 15-20% төмен саудаланады.
Жәрмеңке қаланың бес ауданында ұйымдастырылады:
- Алмалы ауданы — Масанчи көшесі (Әйтеке би және Гоголь көшелерінің арасы);
- Алмалы ауданы — Жамбыл мен Әуезов көшелерінің қиылысы;
- Әуезов ауданы — Өтеген батыр көшесі (Абай даңғылынан төмен);
- Бостандық ауданы — Қазақфильм шағынауданы (әл-Фараби даңғылынан жоғары);
- Медеу ауданы — Меңдіқұлов бульвары – Бектұров көшесі;
- Жетісу ауданы — Құлагер шағынауданы, Серіков көшесі, 2.