Алматыда Міржақып Дулатовтың 140 жылдығына арналған шығармашылық байқау өтті
Бағдарлама басталар алдында қонақтарға Міржақып Дулатов атындағы мектеп музейіне шағын экскурсия өткізілді. Келушілерге ағартушының жеке заттары, сирек құжаттары, қолжазбалары мен оның өмірі мен қоғамдық қызметіне қатысты деректер таныстырылды. Бастауыш сыныптың екі оқушысы Дулатовтың өмірбаянын баяндап, өлеңдерін оқыды.
Іс-шараның ресми бөлімі акт залында бастауыш сынып оқушыларының орындауындағы "Алаш маршы" әнімен ашылды. Хор болып шырқалған бұл туынды байқаудың шымылдығын түріп, Қазақстан тарихындағы Алаш қозғалысының маңызы мен Міржақып Дулатовтың ұлттың рухын оятудағы рөлін еске салды.
"Бүгін біз ұлы ақынның туған күнінде жиналып, елдің ертеңін ойлап, ұлт болашағы үшін күрескен Алаш қайраткерлерін еске алып отырмыз. Міржақып Дулатовтың "Оян, қазақ!" деген үндеуі бүгін де өзекті. Байқаудың мақсаты – өскелең ұрпақты ата-баба мұрасымен таныстырып, әйгілі тұлғаның өмірі мен шығармашылығын насихаттау, оны бүгінгі жас буынның тәрбиесімен сабақтастыру. Дулатовтың идеялары қазақтың ұлттық санасының қалыптасуына және елді ағарту арқылы біріктіруге зор ықпал етті", – деді құттықтау сөзінде Міржақып Дулатовтың тарихи тұлға ретіндегі мәні мен оның мұрасын ұрпаққа жеткізудің маңызын атаған Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ербол Қалдарбеков.
Сондай-ақ, ол мұғалімдер қазір де ағартушылық миссияны жалғастырып, жастарға білім мен құндылықты бойына сіңіруде үлкен рөл атқаратынын айтты.
Мектеп ұжымы "Бақытсыз Жамал" романы бойынша сахналық қойылым көрсетіп, қазақ прозасының алғашқы романы саналатын бұл туындының атмосферасын көрерменге жеткізе білді. Одан кейін төртінші сынып оқушылары халық биін билеп, педагогтар музыкалық нөмірлер ұсынды.
№136 мектеп-гимназия директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Майра Тұрғанбаева бұл іс-шараның ауқымын, байқауға 180 адам қатысқанын атады. Оның айтуынша, байқау алғаш рет өткізіліп отыр, болашақта жыл сайынғы дәстүрге айналуы мүмкін. Сонымен қатар 855 оқушы білім алып жатқан гимназиядағы оқушылардың Міржақып Дулатовтың мұрасымен танысуы ерекше маңызды екенін жеткізді.