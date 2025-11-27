#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда арнайы мемлекеттік жәрдемақы кімдерге төленеді

9 мая, День Победы, ветеран, ветераны, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 09:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
27 қараша күні Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қосымша әлеуметтік көмек ретінде республикалық бюджеттен ай сайын арнайы мемлекеттік жәрдемақы кімдерге төленетінін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Бұл мемлекеттік қолдаудың түрі Қазақстанда 1999 жылы енгізілген және халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің маңызды элементі болып саналады, деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.

АМЖ алуға құқылы азаматтардың 17 санаты Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген.

Олардың қатарында

  • Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен басқа мемлекеттердің аумағында өткен әскери іс-қимылдарға қатысқан ардагерлер;
  • Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген азаматтар;
  • Ұлы Отан соғысы кезінде қаза тапқан жауынгерлердің әйелдері мен қаза тапқан әскери қызметкерлердің отбасы мүшелері;
  • "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері" атақтарына ие болғандар;
  • тыл еңбеккерлері;
  • Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқандар;
  • саяси репрессиялардың құрбандары, мүгедектігі бар адамдар немесе зейнеткерлер;

Қазақстан Республикасы алдындағы ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалғандар және басқа да азаматтар.

Жәрдемақы мөлшері алушының санатына байланысты және 2,13-тен 138,63 айлық есептік көрсеткішке (әрі қарай – АЕК) дейін өзгеріп отырады. Арнайы мемлекеттік жәрдемақы мөлшері жыл сайын АЕК мөлшерінің артуына байланысты, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген тәртіп бойынша көтеріліп отырады.

Айта кету керек, егер азамат бірнеше негіз бойынша АМЖ алуға құқылы болса, жәрдемақы тек олардың біреуі бойынша, өз таңдауы ескеріліп төленеді.

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар да ҚР азаматтарымен тең дәрежеде арнайы мемлекеттік жәрдемақы алуға құқылы. АМЖ тағайындау үшін өтінішті eGov.kz порталы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтарында беру керек.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
