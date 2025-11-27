#Халық заңгері
Қоғам

Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі тележурналисттің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты

Диля Ибрагимова, спорт жаңалықтары, журналист, көңіл айту, Мәдениет және ақпарат министрлігі 27.11.2025 22:32
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі тележурналист Диля Ибрагимованың өмірден өтуіне байланысты туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне қайғыра отырып, көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Диля Ибрагимова ұзақ жылдар бойы "Хабар" және "КТК" телеарналарында спорт жаңалықтарын жүргізіп, қазақстандық спорт журналистикасының ең танымал және сүйікті тұлғаларының бірі болды. Отандық журналистиканың дамуына өзіндік зор үлес қосты. Өзінің кәсіби білімі мен азаматтық ұстанымы арқылы жас буынға үлгі бола білген ардақты жанның жарқын бейнесі туған халқының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат, топырағы торқа болсын!", делінген министрліктің көңіл айту хабарламасында.

Бұған дейін отандық журналистика өкілі және спорт жаңалықтарының тележүргізушісі Диля Ибрагимованың дүниеден озғанын, оның бірнеше жыл бойы ауыр дертпен күрескені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Мәдениет және ақпарат министрлігі Мұрат Әуезовтің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
10:17, 15 маусым 2024
Мәдениет және ақпарат министрлігі Мұрат Әуезовтің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Мәдениет және ақпарат министрлігі болып қайта құрылды
17:23, 01 қыркүйек 2023
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Мәдениет және ақпарат министрлігі болып қайта құрылды
Мемлекет басшысы Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты көңіл білдірді
22:40, 20 қазан 2025
Мемлекет басшысы Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты көңіл білдірді
