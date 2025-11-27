#Халық заңгері
Спорт

Елімізге танымал спорт журналисі өмірден озды

Диля Ибрагимова, спорт жаңалықтары, журналист, дүниеден озды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 21:14 Сурет: Диля Ибрагимованың жеке мұрағатынан алынды
Отандық журналистика өкілі және спорт жаңалықтарының тележүргізушісі Диля Ибрагимова дүниеден озды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның бірнеше жыл бойы ауыр дертпен күрескені белгілі.

Диля Ибрагимова көптеген жылдар бойы отандық телевизия саласында жұмыс істеді және еліміздегі танымал спорт журналистерінің бірі болды. Ол ұзақ жылдар бойы "Таң", "Хабар", КТК телеарналарында спорт жаңалықтарының жүргізушісі болып қызмет атқарды.

Zakon.kz редакциясы марқұмның туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады.

