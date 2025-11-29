#Халық заңгері
Қоғам

Шымкентте Ұлы Отан соғысының ардагері Мұратәлі Төлепберген өмірден озды

Ұлы Отан соғысының ардагері, Мұратәлі Төлепберген, өмірден озды, Шымкент, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 10:45 Сурет: Рабат газеті
Шымкенттегі Ұлы Отан соғысының соңғы көзі - ардагер Мұратәлі Төлепберген өмірден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 27 қарашасында қаламыздың құрметті азаматы, Ұлы Отан соғысының соңғы ардагері Мұратәлі Төлепбергенұлы қайтыс болды, деп жазады Otyrar.

Екінші дүниежүзілік соғыстың солдаты 2025 жылдың мамыр айында Ұлы Жеңістің 80 жылдығын ғана емес, өзінің ғасырлық мерейтойын да атап өткен еді.

Мұратәлі майданға 1943 жылы 18 жасында аттанған. Ол 339-шы танкке қарсы артиллерия бөлімшесінде радист болған. Мұратәлі Төлепбергенұлы Бресттен бастап, Украинада, Польшада соғысып, тіпті Германияға жа жеткен. Соғыс аяқталғаннан кейін де ол оккупациялық күштер сапында тағы бес жыл қызмет етті.

Көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін оған II дәрежелі Отан соғысы ордені табысталып, сондай-ақ ол "Ерлігі үшін", "Варшаваны азат еткені үшін" және "1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін" медальдарымен марапатталды.

Ардагерді мекен еткен жері - Түлкібас ауданында қаралы қауым барлық әскери құрметпен ақтық сапарға шығарып салды, деп жазады басылым.


Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
