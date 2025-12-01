Қазақстан оқушылары халықаралық олимпиадада алты медаль иеленді
Сурет: t.me/oqu_agartu
Сочиде өткен жасөспірімдер арасындағы IJSO-2025 халықаралық жаратылыстану олимпиадасы өз мәресіне жетті. Білім додасына әлемнің 21 елінен 120-дан астам оқушы қатысып, физика, химия және биология пәндері бойынша өз білімдерін сынға салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы алты оқушыдан және үш жетекшіден тұрды. Олар жарыс қорытындысы бойынша 100% нәтиже көрсетіп, алты медаль жеңіп алды.
Сурет: ҚР Оқу-ағартау министррлігінің баспасөз қызметі
Күміс медаль иегерлері:
- Ратмир Кутырев – Алматы қаласындағы РФММ 10-сынып оқушысы;
- Даниил Перепелица – Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған №8 лицей-мектебінің 9-сынып оқушысы;
- Мухаммад Сыздықов – Жамбыл облыстық дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 10-сынып оқушысы.
Қола медаль иегерлері:
- Тимур Алпысбаев – Астана қаласындағы "NURORDA" мектеп-лицейінің 9-сынып оқушысы;
- Ерасыл Дүйсенбеков – Абай облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицейінің 10-сынып оқушысы;
- Нұрсейіт Сейтқазиев – Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 9-сынып оқушысы.
Бұған дейін Қарағандыда мектеп оқушылары, студенттер мен жас мамандар арасында машина жасаудан олимпиада өз мәресіне жеткенін жазғанбыз.
