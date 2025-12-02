Қызылорда облысында мемлекет бюджетін жымқыру фактісі бойынша іс сотқа жолданды
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласының прокуратурасы 2022-2024 жылдар аралығында білім беру ұйымдарының бюджет қаражатының жұмсалу заңдылығына жүргізілген талдау нәтижесінде мемлекет бюджетін жымқыру фактісін анықтады.
Тергеу мәліметтері бойынша, орта білім беру ұйымының бас есепшісі бірнеше мұғалімдердің есеп шоттарына артық жалақы аударып, содан кейін артық қаражаттарды өзінің жеке есепшотына қайта аудару арқылы жымқырған. Нәтижесінде мемлекеттік бюджетке 52 млн теңге залал келген.
Байқоңыр қаласы прокуратурасы аталған факт бойынша Қылмыстық кодекстің 189-бабының 4-бөлігінің 2) тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп, іс сотқа жолданды.
Сот үкімімен мектептің бас есепшісі кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Алайда, кәмелетке толмаған балаларының болуына байланысты Қылмыстық кодекстің 74-бабына сәйкес жаза өтеу мерзімі 5 жылға кейінге қалдырылды.
