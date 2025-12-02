#Халық заңгері
Қоғам

Оралда жеке үйлерден ұрлық жасады деген күдікпен ер адам ұсталды

Оралда жеке үйлерден ұрлық жасады деген күдікпен ер адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 20:04 Сурет: polisia.kz
Орал қаласы полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері жеке үйден электр құралдарын және ақша қаражатын ұрлады деген күдікпен бұрын сотталған 35 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция мәліметінше, күдікті үйге заңсыз кіріп, бұрғы, электр ара, сондай-ақ ішінде 250 АҚШ доллары болған сөмкені ұрлап кеткен. Үй иесіне келтірілген жалпы шығын 2 млн теңгеден асқан.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдікті ұсталып, қылмысқа қатысы барын мойындады. Ұрланған мүлік оның тұрғылықты жерінен табылып, заңды иесіне қайтарылды.

Бұдан бөлек, полиция қызметкерлері күдіктінің қаланың бау-бақша қоғамдарының біріндегі үйден жасалған осындай ұрлыққа да қатысы болуы мүмкін екенін анықтады. Ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр.


Айдос Қали
