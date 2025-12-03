#Халық заңгері
Қоғам

Денсаулық сақтау министрі тегін дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігін қалай жоятындығын айтты

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 16:36 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 3 желтоқсанда Мәжілісте дәрі-дәрмектерді сатып алу жүйесін қалай өзгертіп, науқастарға дәрі-дәрмек жеткізудегі үзілістерді қалай азайту жоспарын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мәжіліс депутаты Асхат Рахымжанов Денсаулық сақтау министрлігі тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуде "СК-Фармация" ЖШС арқылы азаматтарды үздіксіз қамтамасыз ету үшін қандай жүйелі шаралар қабылдап жатқанын сұрады. Ол мәселе бірнеше жылдан бері сақталып келе жатқанын, кейбір өңірлерде науқастар препараттарды айлар бойы ала алмай жатқанын атап өтті. Сондай-ақ, алғаш анықталған науқастарға, оның ішінде сирек кездесетін аурулары бар науқастарға дәрі-дәрмек уақытылы жету мәселесі қалай шешіліп жатқанын сұрады.

"Шынымен де бұл мәселе өте күрделі. Бізде әр жылы дәрі-дәрмек жеткізудегі үзілістер болып жатады, бұл фактіні мойындаймыз. 2025 жылы біз бірнеше мәселені шештік. Біріншісі – минималды қордың болмауы. Үкіметтің жаңа қаулысымен "СК-Фармация" 20,6 млрд теңге сомасындағы міндетті төлемдерден босатылды. Бүгінде дәрі-дәрмектердің минималды қоры құрылды, бұл жыл басында кездескен жеткізілім үзілістерінің алдын алуға мүмкіндік береді. Біз мәселені кешенді түрде шешіп жатырмыз", – деді Ақмарал Әлназарова.

Министрдің айтуынша, алғаш анықталған науқастарға дәрі-дәрмек жоспарлау деперсонификацияланған тәсілмен жүргізіліп келген.

"Біз тарихи көлемдерге сүйене отырып жоспарлап келдік. Биыл тиісті әдістеме бекітілді, және біз науқастар санына байланысты сатып алу көлемін 10–12% ұлғайтып отырмыз. Бүгін барлық сатып алу процедуралары жүріп жатыр. Сонымен қатар, жалпы қаржыландыру көлемі де ұлғаяды. Егер биыл ол шамамен 270 млрд теңге болса, келесі жылы персонификацияланған тәсілді есепке ала отырып 346 млрд теңгеге жетеді. Сондықтан осы барлық шаралар кешенді түрде бізге жаңа анықталған науқастарды дәрі-дәрмекпен үздіксіз және жылдам қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сатып алу механизміне қатысты, кеше үкімет отырысында баяндадық, өткен жылы нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізілді, бұл экономикалық тиімділікпен көрінеді", – деп толықтырды Ақмарал Әлназарова.

Министрдің мәліметінше, 36 млрд теңгеден астам үнемделген және бұл тек үнемделген қаражаттың бір бөлігі.

"Жыл соңына дейін үнемделген қаражат одан да көп болады деп күтеміз, өйткені біз алдымен өндірушілерден тікелей сатып алуды ұлғайттық. Жалпы баға саясатын қайта қарадық және осы механизмдердің бәрі нормативтік-құқықтық актілерге енгізіліп, қазір іске асырылу сатысында. Сондықтан бұл мәселе біз үшін стратегиялық тұрғыдан маңызды", – деді Ақмарал Әлназарова.

Бұған дейін мемлекет басшысының еліміздегі авиаотын тапшылығы мен баға мәселесін түбегейлі шешуді тапсырғанын жазғанбыз.

