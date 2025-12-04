#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда қар мен көктайғаққа қарсы дайындық басталды

Алматыда қар мен көктайғаққа қарсы дайындық басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 17:12 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда суару-жуу маусымы аяқталды. Бұл шешім түнгі уақыттағы тұрақты суық пен минус температураның орнауына байланысты қабылданған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасының өкілдері хабарлауынша, қыстың басталуымен коммуналдық техника маусымдық режимге бейімделіп, қайта жарақтандырылады.

Арнайы машиналарға құм-тұз қоспасын себетін қондырғылар, қар тазалайтын соқалы-щеткалы жабдық және жол мен тротуарды қар мен көктайғақтан тазартуға қажетті өзге де құрал-жабдықтар орнатылады.

Әкімдіктің коммуналдық қызметі күшейтілген дайындық тәртібіне көшіп, көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолда көліктің кедергісіз жүруін қамтамасыз ету және қала тұрғындарының қыста емін-еркін жүруіне жағдай жасау бағытындағы жұмыстарын жандандырады.

Қар тазалау жұмыстарына 17 мердігер ұйым, мыңға жуық арнайы техника және 2 710 жұмысшы жұмылдырылмақ. Дайындық барысында мердігерлер техникаға техникалық тексеріс пен жөндеу жүргізді, 25 өндірістік база мен 23 құм қоймасын әзірледі, қызметкерлерге арналған ғимараттарды жаңғыртып, қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды сатып алды. Қар үйінділерін уақытша жинауға орындар да белгіленді.

Айдос Қали
