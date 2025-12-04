#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда қоқыс шығаратын арнайы техниканы бақылау күшейтілді

Алматыда қоқыс шығаратын арнайы техниканы бақылау күшейтілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 21:40 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда ауа ластануын азайту жоспары аясында қоқыс шығаратын арнайы техниканы бақылау күшейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласының экология инспекторлары полиция департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары аясында қоқыс шығаратын арнайы техниканың шығарындылар нормативіне сәйкестігін тексерді. Бұл туралы қаланың Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері айтты.

Eco Almaty мобильді зертханалары 2019-2025 жылдары шығарылған 65-тен астам арнайы техниканың шығарындыларын қосымша өлшеген, нормадан асу анықталған жоқ.

Қалада қоқыс шығарумен айналысатын 20 ұйым жұмыс істейді, оларда 283 бірлік арнайы техника бар. Жиналған қалдықтың барлығы "Green Recycle" ЖШС қоқыс сұрыптау кешеніне, сондай-ақ Алматы агломерациясындағы полигондарға жіберіледі: Қарасай ауданындағы "Kaz Waste Conversion" ЖШС, Іле ауданындағы "Таза Жер Эко" ЖШС және "ADC Taza Alem" ЖШС, Талғар ауданындағы "Эко Сервис Групп" ЖШС.

Алматы аумағында тұрмыстық қалдықтарды көметін жеке полигондар жоқ — барлық тұрмыстық қатты қалдықтар агломерациясындағы нысандарға жеткізіліп, алдын ала сұрыпталады.

Қала тазалығына бей-жай қарамайтын тұрғындар eOtinish сервисі немесе Open Almaty 1308 байланыс орталығы мен +7 (727) 338 33 88 нөмірі арқылы Алматының Экология департаментіне заңбұзушылықтар жөнінде хабарлай алады.

Айдос Қали
