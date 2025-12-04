#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Қоғам

Шымкентте әйелді өлтіріп, денесін қоқыс жәшігінің жанына тастап кеткен оқушы сотталды

Шымкентте әйелді өлтіріп, денесін қоқыс жәшігінің жанына тастап кеткен оқушы сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 19:37 Сурет: otyrar.kz
Шымкентте сот шілде айында үйін тазалауға барған әйелді өлтіріп, денесін қоқыс жәшігінің жанына тастап кеткен оқушыны 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 4 желтоқсанда Шымкент қалалық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты үйін тазалауға барған әйелді өлтіріп, денесін қоқыс жәшігінің жанына тастап кеткен 17 жастағы 11-сынып оқушысын "Адам өлтіру" және "Ұрлық" баптары бойынша кінәлі деп тапты. Ал дәлелдің болмауына байланысты "Өлген адамдардың мәйіттерін және олар жерленген жерлерді қорлау" бабы бойынша ақтады. Бұл туралы Otyrar.kz хабарлады.

Сотталушы жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қауіпсіздігі орташа түрмеде өтейтін болды. Оның бұған дейінгі 1 күні жаза мерзімінің бір жарым күніне есептеледі. Жәбірленушілердің моральдық залалды өтеу туралы талап-арыздары ішінара қанағаттандырылды. Сөйтіп, сотталған оқушының заңды өкілінен 2 ай ішінде екі жәбірленуші мен марқұмның кәмелетке толмаған екі қызына моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге төлеу міндеттелді.

Жәбірленуші тарап сот үкімімен келіспеді. Ал сотталушының әкесі әрі заңды өкілі сот үкімімен келісетінін жеткізді.

"7 жыл жаза — осындай ауыр қылмысқа өте жеңіл жаза. Оны өлтіріп, бір жерінен ғана пышақтамаған. Мақсаты — жыныстық қатынасқа түсу. Оны дәлелсіз қалдырып отыр. Мәйітті қорлауды алып тастап отыр. Пакетке салып, қоқысқа тастағанның өзі — мәйітті қорлауға жатады. Біздің әпкемізді кім қайтарып береді? Өлген қыздың шешесіне, екі қызына кім қайтарып береді?" Апелляциялық шағым түсіреміз". Марқұм әйелдің сіңлісі Айдана Оңғарбаева

Айта кетейік, сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Жантүршігерлік оқиға 21 шілде күні болған. 26 жастағы Диана Оңғарбаеваның денесі 31 шілде күні қоқыс жәшігінің жанынан табылды. Оған дейін марқұмның туыстары дабыл қағып, іздеу салған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте қызды өлтіріп, мәйітін қорлаған жігітке үкім шықты
17:24, 10 шілде 2025
Шымкентте қызды өлтіріп, мәйітін қорлаған жігітке үкім шықты
Оралда жаңа туған нәрестені қоқыс жәшігіне тастап кеткен әйел үш баланың анасы болып шықты
09:39, 28 сәуір 2023
Оралда жаңа туған нәрестені қоқыс жәшігіне тастап кеткен әйел үш баланың анасы болып шықты
Шымкентте жедел уәкіл қамаудағы әйелді зорлағаны үшін сотталды
21:53, 20 мамыр 2025
Шымкентте жедел уәкіл қамаудағы әйелді зорлағаны үшін сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: