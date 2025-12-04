#Халық заңгері
Қоғам

Павлодарда үш тәулік бойы іздестірілген кейуананың мәйіті табылды

Павлодарда үш тәулік бойы іздестірілген кейуананың мәйіті табылды
04.12.2025 20:10
Павлодарда үш тәулік бойы іздестірілген кейуананың мәйіті табылды. Ол далада үсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Усолкадағы тұрғын үйлердің бірінен 70 жастағы әйел шығып, жоғалып кеткен. 1 желтоқсаннан бастап оны іздеуге Vita еріктілері, полицейлер кірісті.

Еріктілер жасағының айтуынша, 4 желтоқсанда кейуананың денесі Суворов зираты маңынан табылды.

"Ол әбден үсіп қалды. Оның үстіне бағыт-бағдарсыз еді", - деді еріктілер.

Осыған дейін зейнеткерді іздеу үшін Усолка ауданын барынша шарлау жұмыстары жүргізіліп, хабарландырулар ілініп, қараусыз қалған орындар тексерілген.

Айдос Қали
