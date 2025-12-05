Екібастұз тұрғыны дәмханадағы жанжал үшін қоғамдық жұмыстарға тартылды
Сурет: polisia.kz
Екібастұз қаласы пробация қызметінде алкогольдік масаң күйде қаладағы дәмханалардың бірінде жанжал шығарған екі қызға қатысты сот қаулысы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, келушілер арасында шыққан жанжал соққыға ұласып, қыздар бір-біріне қол көтерген.
Оқиға өзге қонақтардың көзінше болған.
Сот істі қарай келе, бір қызды кінәлі деп танып, оны 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде түзеу жұмыстары түріндегі жазаға тартты.
