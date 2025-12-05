#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

Екібастұз тұрғыны дәмханадағы жанжал үшін қоғамдық жұмыстарға тартылды

Екібастұз тұрғыны дәмханадағы жанжал үшін қоғамдық жұмыстарға тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 20:18 Сурет: polisia.kz
Екібастұз қаласы пробация қызметінде алкогольдік масаң күйде қаладағы дәмханалардың бірінде жанжал шығарған екі қызға қатысты сот қаулысы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, келушілер арасында шыққан жанжал соққыға ұласып, қыздар бір-біріне қол көтерген.

Оқиға өзге қонақтардың көзінше болған.

Сот істі қарай келе, бір қызды кінәлі деп танып, оны 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде түзеу жұмыстары түріндегі жазаға тартты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде масаң күйде жанжал шығарған тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды
15:02, 10 қыркүйек 2025
Ақтөбеде масаң күйде жанжал шығарған тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды
Қызылорда облысында отбасылық жанжал шығарған ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды
11:45, 22 қазан 2025
Қызылорда облысында отбасылық жанжал шығарған ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды
Павлодарда отбасылық жанжалқой қоғамдық жұмысқа тартылды
14:27, 11 қыркүйек 2025
Павлодарда отбасылық жанжалқой қоғамдық жұмысқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: